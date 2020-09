Empieza este viernes la inscripción a los nuevos créditos hipotecarios Procrear - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 08:40hs.

El Gobierno lanza este viernes la inscripción a los nuevos créditos hipotecarios Procrear para la construcción y refacción de viviendas. Para estos préstamos se modificó la tasa UVA por una nueva fórmula de actualización denominada HogAr, basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el Indec y no en la inflación.Las dos nuevas líneas se suman a los créditos personales para refacción y construcción de viviendas, informaron a TN.com.ar fuentes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y confirmaron que la inscripción comenzará este viernes.La semana pasada se realizó el primer sorteo de los préstamos personales, que se adjudicaron a 34.000 personas de las 160.000 que los habían solicitado.-Se entregarán 2000 préstamos.-El solicitante deberá tener entre 18 y 65 años al momento de acceder al crédito.-Se deben demostrar ingresos formales, con 12 meses de antigüedad laboral.-Para acceder no se pueden tener antecedentes financieros desfavorables.-Incluye a beneficiarios Procrear.-Están destinados a la ampliación de hasta 20 metros cuadrados en viviendas existentes y pueden ser utilizados para baño y dormitorio, entre otras áreas de las casas.-La fórmula de actualización es la denominada HogAr, que se basa en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el Indec.-Se entregarán 30.000 préstamos.-El solicitante deberá tener entre 18 y 65 años al momento de acceder al crédito.-Se deben demostrar ingresos formales, con 12 meses de antigüedad laboral.-Para acceder no se pueden tener antecedentes financieros desfavorables.-Incluye beneficiarios Procrear.-No pueden acceder propietarios ni copropietarios de una vivienda.-Están destinados a la construcción de hasta 60 metros cuadrados en un lote Procrear, municipal o propio (escriturado antes del anuncio del Programa). De presentar las condiciones crediticias, se podrá articular con la línea Lotes con servicios.-La fórmula de actualización es la denominada HogAr, que se basa en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el Indec.-Se entregarán 120.000 préstamos.-El solicitante deberá tener entre 18 y 68 años al momento de acceder al crédito.-Se deben contar con 12 meses de antigüedad laboral.-Incluye a beneficiarios Procrear.-Para acceder no se pueden tener antecedentes financieros desfavorables.-La tasa de interés es fija, del 24%.-Se entregarán 70.000 préstamos.-El solicitante deberá tener entre 18 y 68 años al momento de acceder al crédito.-Se deben contar con 12 meses de antigüedad laboral.-Incluye a beneficiarios Procrear.-Para acceder no se pueden tener antecedentes financieros desfavorables.-No se puede acceder a más de una línea de Mejoramientos refacción.-La tasa de interés es fija, del 24%.-Se entregarán 34.000 préstamos.-El solicitante deberá tener entre 18 y 68 años al momento de acceder al crédito.-Se deben contar con 12 meses de antigüedad laboral.-Incluye a beneficiarios Procrear.-Para acceder se deben presentar ingresos formales o informales.-La tasa de interés es fija, del 16%.Las líneas que aún no se lanzaron son las de Mejoramientos sustentables, Lotes con servicios, Desarrollos habitacionales y Desarrollos urbanísticos.Según informó el Ministerio que encabeza María Eugenia Bielsa, el “Procrear es un programa de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal, que representa 300 mil créditos, entre personales e hipotecarios, teniendo en cuenta las características y particularidades de cada provincia y municipio donde se lleva adelante”.Incluye nueve líneas que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanos. “La política pública de desarrollos urbanísticos y habitacionales se orienta hacia la intervención en el tejido consolidado, generando espacios públicos de calidad y nuevas infraestructuras”, aclara la cartera de Hábitat.