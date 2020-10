Empieza el camino - El Territorio Misiones

Será un partido para jugar con una cuota necesaria de paciencia ya que el Ecuador de Alfaro no va a regalar nada y, por el contrario, apostará a un esquema con cuatro defensores y mediocampistas centrales, jugando con Enner Valencia como único delantero.





“El que responda se quedará en el arco”, dijo Scaloni

Scaloni brindó ayer una conferencia de prensa distinta a las habituales charlas con el periodismo y a través de una videoconferencia no quiso revelar el once inicial.



“Nuestra idea está clara y no depende del equipo que tengamos en frente. Tengo el equipo definido pero se lo voy a comunicar a los jugadores”, indicó.



Mientras que también se refirió a una de las discusiones principales de estos últimos días: el arquero. “Pensamos en tener un arquero y que tenga continuidad, pero por distintas circunstancias no pudimos tenerlo. El que responda se quedará en el arco”. En cuanto a Messi,el DT opinó que “jugando con dos delanteros se puede aprovechar más lo que puede brindar”.