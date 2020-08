El Sevilla de Ocampos y Banegas finalista de la Europa League

Domingo 16 de agosto de 2020 | 19:35hs.

La Europa League parece ser sinónimo de Sevilla. No hay caso. El equipo español se metió en otra final y buscará conseguir sexto título después de un triunfazo a un grande como el Manchester United. Una levantada tras empezar perdiendo, con un buen rato de Ocampos pero con las manos salvadoras de Bono, el arquero que se atajó todo, sostuvo el empate y al final, cuando cayó la posibilidad de ganarlo, el neerlandés Luuk de Jong no desaprovechó y fue el 2-1 final.Una semifinal que se puede explicar de arco a arco. Porque Bono, suplente de Vaclik en la temporada, tuvo la chance toda la Europa League. Venía de atajar un penal en cuartos ante Wolves y pudo repetir siendo la figura. Del otro lado, todo lo contrario. Sergio Romero, el titular que venía invicto en la temporada con 17 partidos, 12 vallas invictas y sólo cinco goles recibidos, fue al banco y la confianza fue para David De Gea. Esta vez no hubo horrores del español, pero sucedió lo mismo que en la FA Cup. Solskjaer cambió de arquero en la semifinal y terminaron con derrota. Como que para Chiquito se plantee su futuro.Los que festejan son los argentinos del Sevilla. Lucas Ocampos fue importantísimo una vez más. Venía del gol del triunfo y esta vez se puso el equipo al hombro y participó en la jugada del 1-1 de Suso. Después, en la segunda mitad fue el primer cambio (a los 10' del ST) y se fue con furia por el cambio aunque también se lo notaba todo vendado en su pierna derecha.Ever Banega fue importante como siempre. Sin brillar, fue quien manejó los tiempos con la pelota cuando pudo. Sí tuvo un error que terminó en una jugada clarísima del United, una de las grandes atajadas de Bono. Para el ex Boca y Newell's se viene otra final, la mejor manera de despedirse de un club que lo adora y en el que mostró su mejor versión. Buscará el título antes de irse al Al Shabab de Arabia Saudita.También entró Franco Vázquez cuando el encuentro estaba 1-1. Justo en el momento en el que el Sevilla pudo retomar el dominio y generar la chance en los pies de Jesús Navas y que liquidó De Jong, otro que llegó del banco, para asegurar el 2-1.El Sevilla está en una nueva final. Las cinco anteriores las ganó entre 2006 y 2016 para ser el máximo ganador de esta competencia. Ahora podrán mirar tranquilos si el rival es el Inter o el Shakhtar ucraniano, que este martes estarán cara a cara. El viernes 21, los españoles buscarán en Colonia una nueva estrella y hacer lo suyo: seguir ligando en la Europa League.