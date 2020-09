El regreso a la democracia y el nacimiento de Apes - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Por María Marta Fierro mfierro@elterritorio.com.ar

Y para Raúl, en esa organización reside el valor fundamental de la Estudiantina. “La juventud es expresión y esto es una expresión genuina. El año que estuve en Apes participaron 67 carrozas y hubo unos 20 cuerpos de baile. Ahí nos agrandamos y dijimos: ¿por qué no le disputamos a Jujuy la elección de la reina nacional? Allá las carrozas son hechas por empresas. Y el gobierno provincial lo subsidia como una actividad turística. Acá nunca fue visto así. La idea es ayudar pero respetar que esto es una organización estudiantil. Fui presidente con 16 años y entonces se era mayor de edad recién a los 21”, cerró.





Ricky Martin estuvo en la Estudiantina En ese 1986 en que pasaron tantas cosas trascendentales, hasta el grupo Menudo estuvo en la fiesta estudiantil posadeña.



Integrado por Ricky Martin, entre otros, la banda musical de adolescentes se encontraba filmando una película en las Cataratas.



“Entonces estaba Emitur, me llamó el presidente y me dijo: ¿Qué te parece que vengan a la fiesta?”, contó Dalmau.



Y así fue que vinieron una noche.



Raúl recordó que las autoridades estaban en el palco principal: “antes iban el gobernador, con su familia.



Entonces llegó Menudo y los íbamos a ubicar en el segundo palco. Y no quisieron.



Entonces Cacho Barrios se levantó y les dejó el lugar.



Y bueno, Ricky Martín tenía mi edad”.

Postales de varias décadas en El Territorio

Raúl Dalmau fue el primer presidente de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) que renació en 1985 con el regreso a la democracia. Desde el golpe militar de 1976, la organización de la Estudiantina estaba en manos de la Comisión de Festejos Estudiantiles (Codefe), creada en 1977. En 1984 una circular del Ministerio de Educación convocó a constituir centros de estudiantes en las escuelas.Raúl, con 16 años, fue elegido presidente de la Escuela Industrial, entonces la Enet, cargo que ejerció durante 1985. “Ahí empezamos a ver que la Codefe se dedicaba exclusivamente, porque era lo único que le autorizaba el proceso militar, a la fiesta de los estudiantes”.“Nos juntamos varios presidentes de colegios, entre ellos, Gastón Gularte del Nacional, María Luisa Viana del Santa María, Soraida Oudín del Humanista y otros. Había que hacer algo distinto, más amplio que simplemente una comisión de festejos. Gastón se encargó de los Derechos Humanos. Y se fueron armando distintas comisiones. Hicimos un estatuto, establecimos comisiones, reglamentos. Y pasó a ser Asociación Civil, pero como éramos todos menores de edad no la pudimos registrar en personería jurídica”. Así fue que se convocó a elecciones y Raúl fue elegido.“Lo central siempre fue la Estudiantina. Incorporamos los murales en las calles. Hicimos las Jornadas por la Paz. La anécdota es que éramos todos estudiantes, pero también había personas mayores. Después no enteramos de que eran de los servicios queriendo escuchar qué debatíamos”, recordó. Promover la creación de los centros de estudiantes y que se creen más escuelas secundarias en la provincia fueron las grandes cruzadas.La Estudiantina no se interrumpió durante los años de dictadura posteriores al 76. Pero hubo restricciones explícitas y también cuestiones impuestas no escritas. Y a la flamante Apes le tocó hacer la transición democrática. Recordó el inmenso apoyo que recibieron de las autoridades de entonces: el intendente Tulo Llamosas, la secretaria de Gobierno Margarita Valenti, entre otros.“El primer gran click fue cuando organizábamos la Estudiantina provincial. La fiesta se extendía por dos fines de semana, uno era la de Posadas y el otro la provincial. Cuando venían las carrozas del interior, se alojaban a las reinas en el Regimiento. Fue el primer gran debate que tuvimos en Apes. No podíamos llevarlas al Regimiento. Sería revalorizar el rol de las Fuerzas Armadas. Ramona Velázquez entonces era directora de la Comercio 6. Ella pidió las autorizaciones y transformamos la escuela en un albergue: arriba los varones, abajo las chicas”, contó.Se empezó a trabajar en una Federación de Centros de Estudiantes, la Fecesmi. Maurice Closs fue vicepresidente y Raúl el secretario.Entre las anécdotas que le quedaron recordó cuando asumió como gobernador estudiantil. “Tengo un tío que en ese tiempo era diputado nacional por el peronismo. Cuando Ricardo Cacho Barrios Arrechea me da el cargo me dice: Realmente no me gusta mucho, porque estoy poniendo un peronista en mi cargo”, contó. Tulo, antes, les había dado la llave de la ciudad. “La Estudiantina era la fiesta de todos. Venían de Oberá, Eldorado, Apóstoles”, recordó.Todavía vinculado a la educación a través de la gestión privada, Raúl está convencido de que la fiesta “es una oportunidad única de creatividad, de trabajo conjunto. Coordinar 100 o 120 adolescentes, a tocar un solo ritmo, tener conducción, hacer respetar consignas, hace a todo lo que es el trabajo institucional. Es una oportunidad muchas veces desperdiciada. Porque allí se puede construir desde lo artístico, lo social, lo organizacional”, analizó.“Los chicos hoy no les dan importancia a los centros de estudiantes. Está desaprovechada la oportunidad de involucrarse con los problemas de sus compañeros. Cada uno está en la suya. En ese momento pensábamos todos juntos, peleábamos. Ese estado de debate, de pensar, creo que se fue perdiendo. Por eso cuesta tanto elegir un delegado que los represente. Nadie quiere correr el riesgo de representar. Eso es un peligro para la democracia”, reflexionó.“Hay una posibilidad muy importante de la organización detrás de la Estudiantina. Ensayo, disciplina, cumplimiento de horarios. Causa mucho ruido, pero lo que hay detrás es muy rico y a lo mejor no está explotado lo suficiente”, sostuvo. Y lamentó que hoy hasta cuesta conseguir profesores asesores.El Territorio abrió su archivo de fotos y una catarata de imágenes de la Estudiantina se irán posteando en las redes oficiales del Decano a partir de hoy.Los orígenes de la fiesta, los 70, los 80, los 90 y los 2000, si participaste de la mayor celebración de los estudiantes en Posadas, podés encontrarte en estas postales del recuerdo.Nostalgia, risas, reencuentros e incluso sentimientos encontrados coparan las redes sociales de los posadeños con este impresionante revival juvenil.