La pandemia opacó el brillo de la fiesta de los estudiantes - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Por Belén Spaciuk interior@elterritorio.com.ar

La Estudiantina posadeña es una de las fiestas más representativas y convocantes de la Tierra Colorada. Pero además del brillo, la alegría carnavalera y una cuota de competencia, el evento representa un escenario de expresión ciudadana para los estudiantes del nivel secundario.Sin embargo, la pandemia por coronavirus postergó este año la ilusión de los jóvenes de colmar las calles.“Teníamos muchísimas ganas de entrar este 2020, habíamos armado ya varias cosas. Estábamos bastante organizados y no veíamos la hora de que empiecen las clases para poder inscribir a los chicos y chicas. Pero esta situación nos sorprendió a todos y debimos postergar los planes”, contó Luciana Alcaraz, que en 2019 fue directora del cuerpo de baile de la Epet 1, en diálogo con El Territorio.La última edición de la fiesta volvió a consagrar como campeones a los alumnos de la Industrial. Y este año se preparaban, críticos por tradición, para nuevamente instalar una problemática social en la costanera posadeña. “Siempre buscamos dejar un mensaje o por lo menos despertar en los demás alguna incógnita. Siempre tratamos de presentar temáticas con una fuerte impronta social. Pero esta vez no vamos a poder participar”, agregó la ex directora, lamentando la situación actual.“En un primer momento, cuando surgió el rumor de que las clases volverían en agosto, nos reunimos por llamadas virtuales o vía zoom y elegimos los puestos de cada una. Comenzamos a trabajar y organizarnos. Teníamos muchas ganas de divertirnos, salir a bailar. Pero la pandemia nos frenó”, coincidió por su parte Sofía Almirón, que este año había sido elegida como directora del cuerpo de baile del San Basilio, cargo que no pudo desempeñar regularmente.“Este es mi quinto y último año. Eso me da un poco de nostalgia porque el año pasado tuvimos una presentación muy buena, creo que fue la mejor. Hoy nos sentimos como una gran familia, unidos y todo fue gracias a la Estu”, agregó.Los jóvenes del San Basilio pretendían seguir trabajando con la propuesta del Laudato Sí, la misma con la que se lucieron el año pasado con trajes, carroza, instrumentos y tocados confeccionados de material reciclable. “Teníamos la idea de cambiar algunas cosas pero queríamos seguir trabajando con la misma temática porque buscamos generar conciencia, transmitir un mensaje de respeto y cuidado por el medioambiente”, agregó la directora.“El año pasado requirió de mucho trabajo y colaboración porque fue un tema muy complejo el que decidimos preparar. Queríamos dejar un mensaje fuerte y para eso, tuvimos que trabajar mucho”, expresó por su lado Santiago Tello, director de banda del San Basilio.“Este iba a ser mi tercer año en la Estudiantina y venía muy emocionado porque el año pasado nos fue muy bien. Pero la situación actual nos impidió seguir con los planes”, continuó quien este año se egresa.Por su parte, Lisandro Alderete, alumno del Instituto Virgen de Itatí, comparte el mismo sentimiento de nostalgia. “Veníamos preparando todo con mucho entusiasmo, hasta que llegó la pandemia”, señaló.“La estudiantina es una gran fiesta. Es ese evento en el que aprendemos a trabajar en equipo, a compartir, a organizarnos, a tener iniciativa y a apostar por defender juntos un mismo ideal. Entusiasmados, ya teníamos definida la temática, los trajes, algunos ritmos y estábamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la organización. Pero tendrá que ser el año que viene y para los que se quedan, porque este año egreso”, continuó el director de banda de música que desde que ingresó al colegio participó en todas las ediciones de la Estudiantina.Si bien desde el comienzo de la pandemia se suspendieron los eventos presenciales y se prohibieron las aglomeraciones, los jóvenes siempre mantuvieron las esperanzas de que la fiesta se llevara a cabo. Y aunque en las últimas semanas Apes volvió a sus funciones y surgió la posibilidad de una presentación virtual del festejo, todo indica que este 2020, el evento no se realizará ni siquiera vía streaming.“No creemos que sea posible la planificación del evento porque todavía no se ha formado la comisión Directiva y ya quedan pocos meses para que culmine el ciclo lectivo. Estamos un poco tristes, sí. Porque este año no tendremos festejo. Pero también creemos que estas situaciones nos enseñan a unificar esfuerzos para salir juntos adelante. Es importante cuidarnos y aprender de cada situación”, detalló por su parte Matías Rovira, presidente de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes).