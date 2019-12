El Crucero que se viene

Sábado 28 de diciembre de 2019 | 02:00hs.

Por Cristian Avellanedadeportes@elterritorio.com.ar

Pretemporada Convocados para el 3 de enero

Arqueros

Marcos Argüello, Guillermo Bachke y Matías Kluge





Marcos Argüello, Guillermo Bachke y Matías Kluge Defensores

Cristian Sain, Richard Rodríguez, Rodrigo Acosta Ferreira, Alejandro Pérez, Juan Carlos Portillo, Emanuel Urquiza, Agustín Bellone, Enzo Buera y Nicolás Correa





Cristian Sain, Richard Rodríguez, Rodrigo Acosta Ferreira, Alejandro Pérez, Juan Carlos Portillo, Emanuel Urquiza, Agustín Bellone, Enzo Buera y Nicolás Correa Mediocampistas

Pablo Motta, Facundo Tello, Nicolás Fassino, Francisco De Souza, Iván Molinas, Vicente Russo, René Billalba, Rodrigo Ramírez y Ulises Adoryan





Pablo Motta, Facundo Tello, Nicolás Fassino, Francisco De Souza, Iván Molinas, Vicente Russo, René Billalba, Rodrigo Ramírez y Ulises Adoryan Delanteros

Cristian Campozano, Jesús Vera, Álvaro Klusener y Axel Vallejos.

El año de Crucero fue movido desde el principio. Desde la reestructuración para encarar el actual torneo Federal A, pasando por la salida de Sandro Bárbaro sumado al arribo de Carlos Marczuk a la dirección técnica, el Colectivero siempre tuvo que someterse a cambios internos.Hoy la realidad no escapa a esta sintonía y la continuidad de algunos jugadores se vio afectada a lo que pueda pasar con la economía del club. Son tiempos de austeridad y así lo viven la mayoría de los clubes del ascenso.La pretemporada del Colectivero se iniciará el próximo 3 de enero, mientras que el 26 del mismo mes será la reanudación de la zona 1 del Federal A que lo tiene al equipo misionero afuera de los puestos de vanguardia, aunque antes también estará el debut en Copa Argentina.Ante este panorama Marczuk tendrá que lidiar con algunas bajas confirmadas: los delanteros Ulises Silveira, Pablo Reis; los mediocampistas Miguel Comes, Rodrigo Bareiro, Adrián Maidana y Lighuen Cabral; el defensor Nicolás Portillo (a préstamo a Guaraní Antonio Franco) y el arquero Eduardo Flores. Pero aún restan siete días para la vuelta al ruedo y todo puede pasar.De los nombrados, son dos las salidas que sorprendieron a la dirigencia, fundamentalmente porque iban a ser tenidos en cuenta por el actual cuerpo técnico.Una de ella es la de Comes. El experimentado mediocampista no fue prolijo en la comunicación con la dirigencia -dijeron- y se cambió de vereda para defender los colores de Guaraní en la próxima edición del torneo Regional Federal Amateur.El otro es Bareiro, quien expresó sus ganas de emigrar. Cabe destacar que ambos posadeños no tenían contrato con el club, por lo que tuvieron libertad de tomar la decisión.Hoy Crucero tiene menos de diez contratos profesionales en su plantel y está tratando de ponerse al día con los salarios. “Lo estaríamos solucionando en los próximos días. Estamos mejor de lo que estábamos el año pasado a esta altura”, remarcó el presidente del club, Gerardo Nitzsche. “Se recortó el gasto y consideramos que el plantel está para pelearla deportivamente”, agregó.Ante este panorama el éxodo parece ser más importante de lo esperado, pero hay que tener en cuenta que el Colectivero reforzará el plantel con tres nombres de experiencia y hasta podrían ser cuatro en caso de que lo habiliten desde AFA.Uno de los ellos es Iván Molinas y lo hará en reemplazo del lateral Sebastián Aranda, ya recuperándose de la rotura de los ligamentos cruzados anterior de la rodilla derecha.Molinas, mediocampista de 22 años, supo ser pieza clave en la primera parte del ciclo de Bárbaro y hasta llevó la cinta de capitán. Muy respetado dentro de la cancha y con la experiencia en su porte, el oriundo de Posadas ya está habilitado y volverá a vestir la casaca que lo vio crecer profesionalmente después de su paso por Itapuense (Paraguay).Otro de los que se incorporará es Alejandro Pérez y lo hará ocupando uno de los dos cupos que permite AFA. El lateral también supo ser pieza clave en campañas anteriores y llega para jerarquizar a la defensa. Tarrito es otro de los que cumplió una reciente campaña con Itapuense, aunque ya formaba parte de los entrenamientos con el plantel de Crucero.El tercer refuerzo sería Nicolás Portillo. El polifuncional defensor de 19 años es la principal joya que tiene el Colectivero y se daría su retorno tras un breve paso por Paraguay, aunque desde el club avisaron que hay un interés real de Gimnasia (LP) para hacerse de sus servicios.Todo quedará resuelto en las próximas semanas y, en caso de que no prospere su llegada a Primera División, el nacido en Puerto Rico jugará en Crucero.Quien espera por la oportunidad es el zaguero central Mauricio Ocaño. El cuarto hombre en cuestión también es una de las posibilidades de refuerzo, aunque habrá que esperar que desde el Consejo Federal incrementen el cupo de incorporaciones para hacer uso de la opción.La pretemporada se iniciará el viernes 3 de enero ya con el panorama clarificado. Se realizará íntegramente en Santa Inés bajó el mando del preparador físico Nelson Kleiniving y si bien todavía no hay nada confirmado, se jugarían algunos amistosos antes de la vuelta oficial pactada para el 16 de enero, por Copa Argentina y ante Defensores de Pronunciamiento.Hasta el momento el amistoso con Boca sostiene su fecha para el 18 de enero, en el estadio Andrés Guacurarí.