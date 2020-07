Desde las 22 paran los colectivos urbanos en Misiones por un reclamo salarial nacional

Miércoles 1 de julio de 2020 | 19:02hs.



El reclamo es por el pago del aguinaldo que se adeudan en varias provincias, según la delegación local de la UTA la situación se da también en algunas localidades de Misiones. En Posadas el paro es un hecho, ya lo confirmaron desde el gremio local. Distinta sería la situación en Leandro N. Alem donde la medida no se concretaría.





Desde la empresa encargada del servicio en Posadas aseguran que en la capital no hay deudas. No obstante ello, la representación local del gremio decidió plegarse a la medida "por solidaridad" con sus pares de otras provincias. La medida se levantará una vez que las firmas prestatarias del servicio depositen los fondos adeudados en los distritos donde hay inconvenientes, indicaron desde la UTA.





Horario Álvez, delegado de la UTA en Misiones dialogó esta tarde con FM de Las Misiones y allí afirmó que "hay un paro convocado para todo el país, y le pedimos a la gente que se apura porque a partir de este momento empezamos a meter los coches adentro. El paro ya está en marcha, y como gesto le avisamos a la gente que se apure a volver a su casas porque en un rato no habrá más coches en la calle". Además agregó que "hay provincias que aún no abonaron sueldo, y menos el aguinaldo. El dinero de Nación para el interior está demorado, y los empresarios dicen que si no llega la plata no pagan". Y sobre la situación en Misiones indicó que "yambién hay deudas, y todavía no cobramos el aguinaldo".



A partir de las 22 comienza un paro nacional de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) que afecta a todo el país, según informaron fuentes del gremio en Misiones. A la medida se llegó luego de que fracasara una reunión que mantuvieron por video conferencia los delegados de UTA, representantes de los empresarios del transporte automotor de pasajeros de Argentina (Fatap) y funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación.En el caso de Posadas, fuentes de una de las empresas prestatarias del servicio indicaron que aquí "nunca se debe nada". Y advirtieron que en esta oportunidad "hemos pagado aguinaldo de modo anticipado". No obstante, desde el gremio insisten con que la medida es en caracter solidario con sus pares de otros distritos y que por ello deben plegarse. Desde le empresa indican que no pueden hacer "absolutamente nada, porque no debemos nada". "Esto no es en contra de una empresa, esto es en contra del usuario", indicaron desde la empresa.