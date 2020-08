Denuncian muerte de peces tras vuelco de cemento en el arroyo

Lunes 17 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Daño en el Vicario





A tres meses de la mortandad de peces del arroyo Vicario ahora el barrio 30 de Octubre, también en Posadas, fue testigo de otro acto de contaminación. Al menos unos 50 peces murieron, según la denuncia pública de un vecino, luego de que un camión arrojara cemento en el cauce. En la intersección de la calle 76 y la avenida Eva Perón tiene lugar un curso de agua que desemboca en el arroyo Mártires, en la zona Oeste de la ciudad.“El viernes a las 12.30 para el camión en la esquina y comienza a tirar los restos de cemento; yo recordé que había pasado otras veces, por ejemplo cuando estaban asfaltando la Eva Perón tiraban en el arroyito el cemento”, contó, en diálogo con El Territorio, Alexander Flores (20), el muchacho que expuso la situación en las redes sociales.Luego de que el camión se fuera del lugar, Alexander tomó una fuente y bajó al cauce para limpiar a los peces y devolverlos al agua, sin embargo no lo logró. “Los volví a poner en el arroyo, pero ya estaban muertos, sólo flotaban, no había nada por hacer. Había mojarras, tarariras, anguilas, hasta un bagre saqué; me gusta pescar, por eso sé qué peces eran”, explicó.“Suelen tirar cosas de construcción, piedras, cemento”, comentaron otras vecinas del lugar que prefirieron mantenerse en el anonimato.Consultado sobre si realizó la denuncia en la Municipalidad de Posadas, Alexander señaló que no avanzó en esa gestión, en tanto no descarta hacerlo si vuelve a suceder. Lo cierto es que ayer quedaba poco rastro del concreto vertido el viernes y al no haber registro oficial de lo acontecido, tampoco hubo toma de muestras ni análisis en laboratorio del causante de la mortandad de estos peces.En ese sentido, Cristian Olmo Herrera, director de Medioambiente Municipal instó a los vecinos a denunciar estos episodios. Precisó que las denuncias se pueden hacer por mesa de entrada de la Municipalidad de 8 a 18, en el 0-800 de 8 a 18, desde la página web las 24 horas o al 4449031 de la Dirección General de Ambiente y Cambio Climático, de 8 a 13.“Sí, denuncian. Eso es importante porque son vecinos con conciencia ambiental, también pueden denunciar quemas, que por ordenanza están prohibidas”, sostuvo el funcionario municipal.A mediados de mayo, la Municipalidad de Posadas y el Ministerio de Ecología realizaron tareas de limpieza en las aguas teñidas de amarillo del arroyo Vicario (en el tramo que va desde la avenida Lavalle hasta Francisco de Haro) y recolectaron más de 450 kilos de peces muertos, en su mayoría bagres.El suceso ambiental tomó estado público mediante las redes sociales y luego de la viralización de fotos y videos, las autoridades actuaron de oficio.En este caso, la sustancia contaminante fue dióxido de cromo, utilizado para limpieza de metal.