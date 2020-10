Cristian ‘El Ogro’ Fabbiani volverá a jugar en River - El Territorio Misiones

Lunes 12 de octubre de 2020 | 19:53hs.

“Gracias, espero hacer más que la última vez”. Con esa frase, Cristian El Ogro Fabbiani, que anunció su retiro del fútbol la semana pasada, le respondió a la cuenta oficial de River Plate de Fútbol Senior que lo anunciaba como flamante refuerzo.El ex atacante, de 37 años, será compañeros de viejas glorias del club. Algunos de los ex futbolistas que juegan en el equipo senior de River son Ariel Ortega, Ariel Franco, Hernán Díaz, Oscar Passet.La historia que lo une a River no es color de rosa. Cristian Fabbiani llegó a principios de 2009 como uno de los grandes refuerzos luego de su gran paso por Newell’s. Sin embargo, no tuvo un buen año: jugó 32 partidos y marcó 3 goles. Los hinchas, que compraron caretas con su nombre, lo olvidaron rápidamente.Tiempo más tarde reconoció que nunca recibió dinero por ese período. “Jugué un año entero y nunca cobré un sueldo”, reveló. “Fue un año político, jugué un año entero y nunca cobré un sueldo, justo había pasado de Aguilar a Passarella. No estaba el contrato porque lo hicieron desaparecer, no le podía hacer juicio porque no soy así, cuando hacés las cosas bien todo te vuelve. Voy a la cancha y la gente me quiere”, explicó en el programa PH, hace algunas semanas.El ex delantero, ahora convertido en entrenador que espera una oferta de trabajo, jugó en muchos clubes. Debutó en 2002 en Lanús, pasó por el fútbol de Chile, de Israel y de Rumania. Se puso la camiseta de Newell´s, la de River, y también tuvo un paso por All Boys, Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Morón, entre otros equipos.“Hoy quiero anunciar que el jugador se terminó. Me retiro. Punto final. Con una sonrisa, porque cumplí muchos sueños que tenía de chiquito. Jugar profesionalmente. Jugar con la camiseta de River, la que amo. Y comprarle la casa a mi mamá. Eso me propuse cuando quedamos sin mi papá, a los 8 años. Puede haber un poco de tristeza al anunciar el final pero fueron meses en los que maduré la decisión”, expresó Fabbiani en una extensa carta en sus redes sociales.El Ogro ya venía pensando en largar el fútbol desde hace meses. De hecho, ya tiene el cuerpo técnico armado con Emanuel Francés como principal asistente, y estuvo cerca de agarrar la conducción de Nueva Chicago, aunque finalmente no se le dio.“Ahora quiero dejar la careta del Ogro jugador a un costado -estuvieron buenos esos festejos- y seguir aprendiendo afuera de la cancha mirando a Zubeldía, Pipo Gorosito, Rodrigo Bilbao, Miguel Russo, Gallardo, gente que quiero seguir esos pasos y varios más que marcan una huella para los más jóvenes”, escribió el delantero formado en Lanús.