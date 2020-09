Crimen de Pablo Fraire: hoy se inicia el juicio contra el último de los detenidos - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A casi seis años de haber sido extraditado desde España en donde se mantuvo casi una década en condición de prófugo de la Justicia misionera por su presunta participación en el homicidio de Pablo Antonio Fraire (28), asesinado de 37 puñaladas en noviembre de 2002 en la capital provincial, hoy finalmente llegó el día tan esperado para la familia de la víctima. Y es que Gabriel Cristóbal Leal (43) se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Dos de Posadas para responder ante la grave acusación en su contra.Desde su arribo a la provincia tras ser arrestado en el viejo continente el acusado permaneció alojado en la Unidad Penal I de Loreto y si bien desde principio de año se hicieron varios pedidos desde su defensa para que el imputado llegue a instancia de debate en libertad, todos estos recursos fueron rechazados.Es por ello que Gaby Leal deberá presentarse hoy en el edificio judicial de calle San Martín para responder en la causa que se lo apunta como responsable de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y criminis causa, figura bajo la cual podría ser condenado a prisión perpetua.Durante el tiempo en que no estuvo en el país, Oscar “Poli” Castel -medio de hermano de Leal- y Gustavo “Porteño” Aranda Alvarenga fueron condenados a prisión perpetua en un primer juicio realizado en 2009 por la misma pesquisa.El proceso que se inicia hoy tendrá varias jornadas y está previsto que se extienda hasta el próximo 9 de octubre.El tribunal que estará a cargo del debate será presidido por el magistrado Gregorio Busse y será acompañado por Miguel Ángel Faría (titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles) y Juan Manuel Monte (titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas), estos dos últimos como subrogantes.En tanto, el Ministerio Público Fiscal estará representado por Martín Alejandro Rau.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir a lo largo de la investigación en etapa de instrucción del caso se pudo saber que el sospechoso fue arrestado en noviembre de 2013 en España cuando cometió una infracción vial en Mallorca.En el país europeo realizaba trabajos informales, en donde vivía con el pasaporte vencido y sin tener la ciudadanía española. Es por ello que cuando al cotejar sus datos personales se estableció que presentaba un pedido de captura emitido por Interpol.A partir de las investigaciones, la principal prueba contra Leal es un estudio científico que decretó la compatibilidad entre su patrón genético y las rastros de sangre encontrados en la ropa de Fraire.Una de las personas que estará presente en el recinto judicial para seguir de cerca cada instancia del juicio será Florencia Fraire, hermana de la víctima, quien en dialogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 no ocultó sus emociones por llegar lo antes posible al esclarecimiento total por el asesinato de su familiar.A 18 años del hecho que cambió por completo la vida de su familia, Florencia expresó el deseo que comparte con sus más cercanos y por sobre todo el que tenía su mamá, quienes partió hace unos años sin tener la posibilidad de ver a Leal siendo juzgado.“Estamos muy ansiosos y queremos la perpetua para esta persona que se nos llevó a nuestro hermano y destruyó a la familia. Hace 18 años nos tiene atado a esto, es algo que hasta ahora no podemos cerrar porque nos sentimos atados a esto”, comentó la entrevistada, quien agregó que durante los últimos años no presentó ningún recurso en la causa para no dilatar más el inicio del juicio.Sobre la responsabilidad que habría tenido Leal en el hecho comentó: “Nosotros entendemos que él es el autor principal, porque las pruebas de ADN coinciden ciento por ciento con él. En la remera de mi hermano, no en otra parte. Sobre el cuerpo de mi hermano había sangre y demás ADN de otras formas, pero sabemos que él fue el autor principal y que los otros dos fueron coautores”.Por último, al referirse al comienzo del debate comentó que el proceso que comenzará hoy en el Tribunal Penal Dos será “una vuelta de página para poder seguir con nuestras vidas de otra manera, esto ha estado pendiente antes que otras cosas, siempre estábamos preocupados porque esta persona pudiera estar libre. Es el cierre de una historia muy cruda para mi familia y necesitamos un final para que nuestro hermano descanse en paz. Es muy doloroso, pero necesitamos Justicia para mi hermano”.