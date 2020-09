“Sentimos que no tenemos garantías de nada” - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Al igual que la familia Fraire, pero desde la vereda opuesta, Blanca Ríos aguarda con suma expectativa lo que pueda pasar con su esposo, Gabriel Leal (43), en el juicio oral que comienza hoy en el Tribunal Penal Dos de la capital provincial.Durante su presencia en apoyo al pedido de Justicia que se hizo ayer por la mañana frente al edificio del Palacio de Justicia por parte de familiares y amigos de Cristina Vázquez (ver página 22), la pareja del imputado mostró su enojo por las reiteradas negativas que recibieron desde la Justicia ante la posibilidad de que el acusado pueda llegar en libertad al juicio.“Es una injusticia porque nunca se lo ha escuchado. El pedido de habeas corpus fue rechazado sin tener ni un fundamento y legalmente le pertenecía. Ellos dijeron que se debe a la fuga y eso se inventó mediáticamente. Hace poco se presentó otro pedido de excarcelación que ahora se lo expidieron como un arresto domiciliario, pero estamos a horas del juicio y nada de eso pasó”, comentó preocupada RíosLuego agregó: “Nosotros estamos acá sinceramente porque sentimos que no tenemos garantías de nada, no es un problema de expediente, sino un problema sistemático judicial porque ya trabajan así. Acá no se investiga como se tiene que investigar. Han engañado con eso de que mi esposo y mi cuñado han sido autores y coautores. Ellos son inocentes, son presos de una causa armada por una persona sin escrúpulos donde tiene engañada a dos familias”.Más allá de los nervios propios que se generan por el comienzo del debate, Blanca dijo estar muy tranquila porque cree firmemente en la inocencia de su pareja.“Lo enfrentamos como tiene que ser, con la verdad. Para que esto quede al descubierto y para que vean el daño que le han hecho a ambas familias. No se juega ni con la libertad ni con la muerte de nadie y la persona que tiene que pagar vive tranquilo como si nada y sigue trabajando.