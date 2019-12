Crecen las expectativas en comercios locales con la vigencia de la megaley

Martes 24 de diciembre de 2019 | 03:00hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Acciones argentinas subieron 14%

Las acciones y los bonos soberanos de Argentina operaron en alza este lunes, luego de la aprobación de la ley denominada Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que busca impulsar el crecimiento, reducir la pobreza, contener la inflación y renegociar la deuda pública.

El índice accionario líder S&P Merval ascendió casi 3%, al rango de 39.700 unidades, luego de ganar un 5,1% durante la semana pasada.

En cuanto a las valuaciones en dólares, las acciones locales que cotizan en Estados Unidos (ADR) de compañías argentinas sumaron importantes beneficios ayer, con rol destacado para los títulos bancarios, con alzas de hasta casi 14% en Wall Street.

El Riesgo País de Argentina, medido por el banco JP Morgan, bajó 29 unidades a 1.873 puntos básicos, frente a una mejora del 1% promedio registrada en los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Asimismo, entre los títulos en dólares más representativos, el incremento de precios promedió el 6 por ciento.

Entró en vigencia ayer la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, la primera normativa que envió al Congreso el presidente Alberto Fernández. Tras maratónicos debates en la Cámara de Diputados y Senadores, se publicó en el Boletín Oficial, con una leve modificación en retenciones.La medida generó fuertes expectativas en el comercio de la provincia de Misiones, ya que consideran que la propuesta beneficiará el consumo local.Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) y la Confederación Económica de Misiones (CEM), se mostraron esperanzados con la megaley que, entre sus principales puntos, declara siete emergencias (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social) y lograría un marcado aumento en la compra de productos dentro del país.Asimismo, el cruce hacia Encarnación disminuyó y ayer sólo el 30% de quienes fueron hacia el vecino país realizaron compras, informaron desde Migraciones, y esbozaron que fue por efecto de la normativa.En tanto, la compra de dólares también se verá gravada y el último día sin el impuesto mostró frenética actividad (ver página 4).Con la vigencia de la nueva normativa, el sector comercial de Posadas mantiene fuertes expectativas en el repunte del consumo.Al respecto, Carlos María Beigbeder, presidente de la CCIP, expresó a El Territorio que “la medida es muy reciente y observamos que hay una intención de incentivar el consumo local”.Asimismo, consideró que “desde el sector comercial estamos muy esperanzados con las medidas dispuestas por Nación”, aunque aclaró que los primeros resultados se observarán en los próximos meses.“Enero y febrero van a ser los tiempos clave como para esbozar la garantía o no de la medida, pero ahora tenemos la esperanza de que se va a reactivar”, opinó.Por su parte, Alejandro Haene, titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), indicó: “Estamos con muchas expectativas con las nuevas medidas, y aguardamos un fuerte incentivo en el consumo local, porque entendemos que la iniciativa es que toda la ayuda económica que da el gobierno, tanto nacional como provincial, se inyecte para el consumo local, que es necesaria para reactivar la economía; además de apostar por lo que se produce en nuestro país”.Sobre la posibilidad que se registren mayores ventas en el rubro comercial de la provincia, Haene consideró: “Sin dudas, repuntarían las ventas dentro de la provincia, ya que se fomentaría claramente el consumo local. Y eso se notaría aún más en las ciudades fronterizas, porque no habría muchas compras en el exterior, ya que sería un 30 por ciento más caro para el argentino y los ciudadanos no están para gastar de más”.Por último, el titular de la CEM manifestó: “Desde el sector económico aguardamos por una mayor inyección de dinero, del peso local, para reactivar la economía, que tuvo sus caídas, pero consideramos que con esta resolución, el consumo local sería mayor y mejor”.Uno de los principales puntos que plantea la Ley de Emergencia Económica es el cobro del 30 por ciento a los productos que se compren en el exterior. Y en el primer día de vigencia de la medida, disminuyó el cruce hacia Encarnación como consecuencia.“Muy pocas personas fueron al Paraguay hoy (por ayer). Se notó una fuerte merma en el movimiento, sobre todo de aquellos que van a comprar. En términos generales, sólo un 30 por ciento de gente fue para adquirir algún producto en particular, en tanto que el 70 por ciento afirmó que se quedaría unos días en el vecino país, para pasar Navidad”, detallaron desde Migraciones del lado argentino.Por su parte, desde el Circuito Comercial de Encarnación estiman que con la vigencia de la megaley bajarían las compras en el vecino país.Arístides Martínez, representante del comercio encarnaceno, afirmó que “hasta hoy (por ayer), no se aplicó el gravamen del 30 por ciento para los argentinos que compren en Encarnación, pero una vez que entre en vigencia, el recargo será inevitable”.Reconoció que el impuesto incidirá en el comercio local y que “estamos pasando una situación crítica ya hace tiempo, tanto en Paraguay como en Argentina. Estamos sintiendo, y creo que con la medida se va a acentuar mucho más la crisis que estamos viviendo en el comercio paraguayo”.“Como primera consecuencia, se notará la caída en la compra con tarjetas, tanto de débito como de crédito, que era lo que nos mantenía más o menos a flote”, agregó.En un relevamiento que realizó El Territorio en el vecino país, varios propietarios de Encarnación coincidieron que la normativa argentina generó molestias y que se traduciría en una disminución en el caudal de ventas.“Los argentinos tendrán que venir ya con su moneda cambiada, porque siempre les resultará más convenientes cambiar en la Argentina antes de venir, porque allá tienen mejor cotización que acá por su moneda”, graficó el dueño de conocido polirrubro del vecino país.