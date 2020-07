Confirman Covid-19 en anciana de 85 años que vive en Andresito

Lunes 27 de julio de 2020 | 03:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

El camionero dio negativo





Seis casos en una semana





Fiestas clandestinas y comercios clausurados





Una paciente de sexo femenino de 85 años, de la localidad de Comandante Andresito, se convirtió ayer en el sexto caso de coronavirus de Misiones que se reportó esta última semana. La mujer, que padece hipertensión e hipotiroidismo, se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo con el aislamiento en su domicilio bajo medidas de bioseguridad.El nexo epidemiológico aún está en estudio, pero según pudo saber El Territorio en base a consultas, la octogenaria aparentemente estuvo en Posadas días antes de presentar síntomas y ser diagnosticada con la enfermedad. Es por ello que se está haciendo el rastrillaje de las personas con las que estuvo en contacto para detectar otros posibles contagiados.Según pudo saber este medio, en la localidad fronteriza con la ciudad brasileña de Capanema se está evaluando cómo seguir adelante, ya que se había dado apertura a distintos rubros, producto de las flexibilizaciones otorgadas por el gobierno.El parte epidemiológico emitido por Salud Pública da cuenta de que se descartaron 18 muestras y que las personas que cumplen con el aislamiento domiciliario por provenir de otras provincias descendió a 1.196. En tanto, los recuperados son 38 y tres los fallecidos.Son cuatro los miembros de una familia de Garupá que dieron positivo para coronavirus: un albañil de 61 años, su esposa de 56 y sus hijos de 22 y 36.Otros hijos de la pareja se encontraban de viaje por su profesión de camioneros. Uno de ellos llegó el último sábado por la noche al puesto Centinela, en donde se sometió al hisopado y, según indicó su madre a este medio, el test le dio negativo.“De todas maneras le sugirieron que por prevención esté aislado en su casa y es lo que está haciendo con su esposa y tres hijas”, contó.Asimismo, indicó que otros dos hijos están aún en Gualeguaychú por un problema mecánico con el camión.Sobre cómo se habrían contagiado, señaló: “Hay tantas posibilidades que sería como buscar una aguja en un pajar, nosotros no usamos transporte público, ni taxis ni remises en este último tiempo. Para movilizarnos nos vamos por nuestros propios medios y estamos conscientes de que siempre tomamos los cuidados necesarios y no estuvimos dispersando el virus”.La tierra colorada había tenido quince días sin notificar nuevos contagios del Sars Cov-2 cuando se confirmó el pasado martes el caso 42 y hasta había tenido un corto período sin casos activos.Hasta ayer la provincia acumulaba 47 casos, de los cuales cinco pacientes se encuentran actualmente transitando la enfermedad, cuatro están externados y cumpliendo el aislamiento en sus domicilios; sólo uno, el albañil de 61 años, se encuentra internado en el Hospital de Fátima de Garupá.El nuevo conteo de positivos arrancó el pasado martes con el joven de 21 años que se desempeña en la Prefectura Naval Argentina en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, quien llegó a la tierra colorada haciendo uso de su licencia anual y justificó su ingreso por tener domicilio en San Ignacio, de donde es oriundo.El viernes la provincia sumó dos nuevos casos de coronavirus: un joven camionero de 36 años y su padre, un albañil de 61 años. El sábado se confirmaron otros dos nuevos casos: la esposa e hija del hombre de 61 años internado.Por último, ayer se confirmó el caso de esta anciana de la que aún se intenta establecer el nexo epidemiológico para determinar cómo contrajo la enfermedad.Dos fiestas clandestinas fueron desbaratadas en Posadas por la Policía. Una de ellas tuvo el sábado a las 22.30, sobre las avenidas Vivanco y Blas Parera donde se encontraban al menos 20 personas.Tras consultar con el juez federal, dispuso que los jóvenes que no residieran en el domicilio se retiren y fueran notificados por incumplir el aislamiento social.Horas más tarde, alrededor de las 2, se recibió un llamado telefónico que alertaba de otra fiesta sobre las calles 79 y Queirel. Una comisión fue hasta ese lugar y constató que se trataba de un lugar de eventos donde había más de 30 personas. Allí también se labraron las correspondientes actas de incumplimiento del decreto de aislamiento y el lugar fue clausurado.Por otra parte, durante el sábado la Municipalidad de Posadas clausuró siete comercios que incumplieron el decreto 770/20, el cual contempla el horario de cierre para cada comercio.En este sentido y en el marco de las acciones de prevención por la emergencia sanitaria que lleva adelante el municipio, los inspectores del área de Control Comunal labraron actas y procedieron a la clausura de autoservicios, supermercados, minimercados y mayoristas en diferentes puntos de la ciudad, cuyo horario de cierre está fijado hasta las 17.Otro acontecimiento sucedió el viernes y se trató de un accidente de tránsito en Virasoro (Corrientes) con un taxi de Ciudad de Buenos Aires con tres misioneros -dos hombres y una mujer- que pretendían regresar a Misiones por un ingreso clandestino, evitando los controles del protocolo por la pandemia del coronavirus.El accidente ocurrió sobre la ruta nacional 14, aproximadamente sobre el kilómetro 759, en inmediaciones al paraje San Alonso, jurisdicción de Gobernador Virasoro, y todos sufrieron lesiones de consideración, pero fueron llevados de inmediato al hospital y al parecer estarían fuera de peligro.