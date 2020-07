Con casi 70 años lucha para sacar adelante a su hijo de 44 que padece parálisis cerebral

Sábado 25 de julio de 2020 | 15:00hs.





Sofía es oriunda de Dos de Mayo y junto a su familia hace 15 años eligió una chacra de Bonpland para vivir. Afortunadamente y gracias a la ayuda de autoridades locales y provinciales que conocieron el caso, el hombre cuenta con pensión pero la necesidad más urgente es contar con una vivienda digna donde pasa la mayor parte del tiempo.





El Territorio dialogó con la mujer quien dijo: "Muchas veces me preocupo porque uno ve que la vida va pasando y uno ya no tiene las mismas fuerzas que tenía antes para ayudar a mi hijo que es como un bebé. Hay que bañarlo, cuidarlo, cambiarle los pañales, darle de comer y depende pura y exclusivamente de mí. Es inteligente porque muchas veces me olvido donde dejo algo y se acuerda dónde está y yo ya lo entiendo, cada gesto suyo, es que es toda una vida a su lado, tuve nueve hijos, dos son fallecidos y los demás están en distintos puntos del país, también tengo una hija adoptiva", dijo con alegría.





"Nosotros vivíamos en Dos de Mayo y vinimos hace 15 años a la chacra en Bonpland y desde entonces vivimos acá. Quisiera darle una vida mejor a mi hijo, una habitación más adaptada a él porque en invierno pasa mucho frío, nosotros tenemos la casa de madera que es muy humilde entra mucho frío por abajo y el este sufre entonces quisiera poder hacer una ampliación de material para que él esté ahí cómodo en su lugar, más confortable ya que le tocó vivir de esta manera" indicó.





La mujer además destacó que contó con la ayuda de autoridades provinciales y locales para conseguir la pensión, "eso ayuda muchísimo para obviamente su alimentación y y la compra de medicamentos, entre otras cosas que hacen falta. Soy una madre agradecida a cada persona que ha logrado y que va a lograr que mi hijo esté bien, pienso mucho en cuando yo ya no esté porque está muy acostumbrado a mí, pero busco la manera de sentirme bien para brindarle toda la atención que requiere", sostuvo.





"En cuanto a mi salud tengo una hernia de disco doble y eso también me dificulta mucho para moverme de aquí para allá con Juan, por los dolores y todo eso pero bueno él está primero y la fuerza que pongo para sacarlo adelante me hace olvidar todo lo que siento y como madre quiero lo mejor para mi hijo", comentó.



Juan Carlos Bueno, intendente local, dialogó con El Territorio y manifestó: "nosotros tanto en esta gestión como en la gestión pasada trabajamos mucho con las personas con necesidades, se les hace seguimientos, se los visita junto con personal del hospital local y vemos de ir solucionando sus dificultades. Ahora lo que más necesita Juan es una silla postural para su tamaño físico y la ampliación de la casa que la madre nos indicó necesitar".





"Estamos trabajando para cumplirles ese sueño porque es una familia humilde que no tienen la posibilidad de conseguir por medios propios esas cosas, nosotros los visitamos periódicamente ya que el presenta parálisis cerebral severa y es cuidado por su madre que ya tiene casi 70 años, van nutricionistas, médicos, enfermeras y entre todos buscamos darle una mejor calidad de vida a la familia", relató.





Sofía por su parte aprovechó la oportunidad para instar a que los trámites para pensiones a discapacitados sea de manera más ágil, "más aún como el caso de mi hijo porque cuesta moverse. Llegó un momento que decidí abandonar todo porque no conseguía nada, me daban mil vueltas, pero gracias a Dios me ayudaron pero otros seguramente abandonan todo por desamparo o falta de medios para seguir los trámites", concluyó.

