Champions League: Barcelona y Juventus compartirán el grupo G - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020 | 17:38hs.

Luego de una temporada inédita con una definición nunca antes vista en Lisboa, la Champions League se prepara para el regreso a las canchas. Tal es así que hoy se sortearon los grupos para la edición 2020/21 y la UEFA dio a conocer los días para el debut y los demás partidos de una competencia que tendrá un hecho inédito: Messi vs. Cristiano (Barcelona vs. Juventus) en fase de grupos.Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a verse las caras después de los últimos duelos entre el Barcelona y el Real Madrid. Después de la salida del luso del conjunto merengue, nunca más hubo un duelo entre dos de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, ahora la Champions League lo hará posible ya que el conjunto catalán compartirá el Grupo G junto a la Juventus. Allí también estarán el Dinamo Kiev y el Ferencvaros de Hungría.Ambos se conocen a la perfección. No solo compartieron más de una década en la elite del fútbol, sino que aún hoy siguen vigentes. Leo tendrá una nueva oportunidad de buscar la Orejona con el Barcelona, meta que no puede conseguir desde 2015. Cristiano, por su parte, intentará romper la maldición del equipo de Turín, que pese a haber llegado a nueve finales, solo lo consiguió en dos oportunidades: 1984-85 y 1995-96.Tiempo atrás, en una premiación por el Balón de Oro, Messi elogió el nivel del portugués que se había ido de España para triunfar en Italia: “Yo se lo dije a Cristiano en su momento. Era una rivalidad muy linda la que teníamos, sobre todo porque estaba en el Real Madrid. Ahora jugando en Juventus también lo vemos”, aseguró La Pulga.CR7 no se quedó atrás y también reconoció la grandeza del argentino: “Compartimos el escenario 15 años. Eso no es fácil. Tenemos una buena relación. Teníamos esa batalla en España. Él me motivaba y él se motivaba. Me gusta ser parte de esta historia junto con Lionel”, comentó el portugués.La fase de grupos de esta nueva edición de la Champions League comenzará el 20 de octubre.Así quedaron los gruposBayern Múnich (Alemania), Atlético de Madrid (España), Salzburgo (Austria) y Lokomotiv Moscú (Rusia).Real Madrid (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Inter (Italia) y Borussia Mönchengladbach (Alemania).Porto (Portugal), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grecia) y Olympique de Marsella (Francia).Liverpool (Inglaterra), Ajax (Países Bajos), Atalanta (Italia) y Midtjylland (Dinamarca).Sevilla (España), Chelsea (Inglaterra), Krasnodar (Rusia) y Rennes (Francia).Zenit (Rusia), Borussia Dortmund (Alemania), Lazio (Italia) y Brujas (Bélgica).Juventus (Italia), Barcelona (España), Dynamo Kiev (Ucrania) y Ferencváros (Hungría).París Saint Germain (Francia), Manchester United (Inglaterra), Leipzig (Alemania) e Istanbul Basaksehir (Turquía).