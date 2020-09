Carlos Tevez y los contagios de Covid en Boca: “Por suerte no hay ninguno grave” - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020 | 22:49hs.

Carlos Tevez, delantero de Boca, se refirió a los casos positivos en coronavirus que se detectaron este lunes en el plantel del Xeneize. El Apache explicó que algunos de los contagiados presentaron síntomas, aunque destacó que ninguno se encuentra “grave”.“Estamos aislados y esperando hasta el miércoles cuando se hagan los hisopados y ver los negativos y positivos, para luego volver a entrenar. Algunos son asintomáticos y otro no, pero por suerte no hay ninguno grave”, aseguró Tevez durante una entrevista con TyC Sports.Ante la consulta si Boca debe pedirle a la Conmebol una postergación del partido, Carlitos expresó que esa es una cuestión que lo excede. “Yo pasé recién por las habitaciones de los muchachos para darles tranquilidad, que le den tranquilidad a las familias. Eso es lo que nos importa. Después el club decidirá qué es lo que tiene que hacer”, cerró.Boca arrancó la semana con una noticia que hizo encender todas las alarmas. A 17 días de reanudar la competencia en la Copa Libertadores, se detectó un contagio masivo de coronavirus en el plantel, que se encuentra en una “burbuja sanitaria” en la localidad de Ezeiza, realizando la pretemporada.La mayoría de los afectados son futbolistas, aunque también aparecen miembros del cuerpo técnico.La primera medida que tomó el club fue la de retirar a Miguel Russo de la concentración. El entrenador tiene 64 años y superó un cáncer en 2018. Esos dos factores lo convierten en un potencial paciente de riesgo y en Boca no quieren ningún tipo de contratiempos. Incluso, el DT ya manifestó tener un “gran respeto” por el virus y se cuidó mucho durante los meses previos en los que realizó la cuarentena en Rosario. Luego, se aisló a los futbolistas y se procedió a suspender los entrenamientos por 72 horas.“Durante la noche del viernes 28 de agosto se detectaron síntomas compatibles con Covid 19, por lo que el día siguiente se realizaron test de hisopado rápido, que a algunos integrantes del plantel les dio resultado positivo, por lo que el domingo 30 se repitieron los tests PCR a todos los integrantes de la delegación, arrojando la aparición de un brote de contagio”, explicaron desde el club de la Ribera por medio de un comunicado en el que no dieron a conocer los nombres ni la cantidad de afectados.Y continuaron: “Para extremar las medidas de seguridad sanitaria, se aísla en sus respectivas habitaciones a toda la delegación y se suspenden los entrenamientos por 72 horas, período tras el cual se realizarán nuevos tests PCR”, dice la carta.Futbolistas y miembros del cuerpo técnico volverá a someterse a un nuevo testeo el día miércoles. Allí, se sabrá con exactitud la gravedad de la situación. Boca debe jugar por Copa Libertadores el jueves 17 de septiembre, ante Libertad en Paraguay.