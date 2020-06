Campo Ramón: alcalde negó contrabando de yerba a Brasil

Domingo 7 de junio de 2020

Tras el reclamo de Cristian Klingbeil, secretario de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), respecto al robo de yerba mate y sospechas de contrabando de plantines hacia el Brasil, efectivos de la Comisaría de Campo Ramón intensificaron los controles en la zona y evitaron el robo de materia prima de dos chacras de Sección Novena.Según informaron desde la Unidad Regional II de Oberá, el martes un colono alertó a la Policía sobre el accionar de dos sujetos que estaban cosechado sin permiso yerba de su propiedad.En consecuencia, una patrulla se dirigió al lugar y halló nueve raídos listos para ser transportados, al tiempo que los implicados se dieron a la fuga.En tanto, el jueves detuvieron a tres mayores y demoraron a un menor por el robo de 36 raídos de yerba, también en jurisdicción de Sección Novena.Casi en simultáneo, el intendente de Campo Ramón, José Luis Márquez Da Silva, salió al cruce de las declaraciones de Klingbeil, quien en diálogo con este diario afirmó que “están robando mudas de yerba y pasando de contrabando al Brasil. Tengo información de que en la zona de Campo Ramón hay gente que está acopiando y pasan al Brasil por pasos ilegales”.Al respecto, el jefe comunal remarcó que “desde hace varias semanas se instaló un puesto policial en Colonia Paraíso y se mantiene un estricto control de circulación vehicular y de transeúntes”.“Por eso descarto que desde nuestro municipio se esté contrabandeando plantines al Brasil”, agregó.En su edición del martes, El Territorio publicó el airado reclamo de Klingbeil sobre el robo de yerba mate y contrabando de plantiles en diferentes puntos de la zona Centro.En ese contexto, mencionó que “en la zona de Campo Ramón hay colonos que tuvieron que poner serenos para custodiar las plantas de yerba, pero igual tienen miedo porque los ladrones andan armados y los serenos usan sólo machetes. Entonces es una desventaja muy grande”.Fue más allá y denunció que “hay zonas liberadas, porque en los municipios hay un sólo móvil por comisaría y falta personal. Mientras tanto, los delincuentes andan en 4x4 y es una lucha desigual”.Asimismo, recordó que a principios de febrero referentes del sector se entrevistaron con autoridades de gobierno, quienes comprometieron incrementar las medidas de prevención, aunque los operativos fueron esporádicos.Posteriormente, el secretario de Apam salió al cruce de los dichos del intendente de Campo Ramón, quien desestimó su denuncia.“Me gustaría que Márquez también me desmienta que hay robo de yerba en las chacras. El intendente debería preocuparse por garantizar la seguridad de los productores en las chacras; porque las mudas son una cuestión, pero nos preocupa el robo en las chacras”, remarcó.Incluso, citó que el robo del último martes en Sección Novena no hizo más que confirmar la gravedad de la situación actual.“No me interesa polemizar con Márquez. Lo que pedimos es que las autoridades trabajen para garantizar la seguridad y el trabajo que se hace en las chacras. Creo que no estamos pidiendo nada más que lo que corresponde”, concluyó.