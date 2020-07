"Bielsa es muy especial, será increíble tenerlo en la Premier", dijo Guardiola

Lunes 20 de julio de 2020 | 12:00hs.

El español Josep "Pep" Guardiola, entrenador de Manchester City, consideró hoy que será "increíble" tener al argentino Marcelo Bielsa, a quien consideró "muy especial", en la próxima temporada de la Premier League luego del ascenso que obtuvo con Leeds United."Bielsa es muy especial. Creo que será increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada", dijo Guardiola en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Watford."Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes. El conocimiento no depende de los trofeos que ganas. Los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento", agregó "Pep", que días atrás también había saludado a Bielsa a través de Twitter."Felicidades al Leeds, no solo a Marcelo Bielsa. El Leeds es un club histórico. Después de 16 años han vuelto. Será bonito ir y jugar en su estadio. Hicieron un trabajo excepcional, no era fácil. Casi lo consiguen la temporada pasada y eso muestra lo regulares que son", completó Guardiola.Luego de la eliminación del sábado ante Arsenal en la semifinal de la Copa FA tras perder con Arsenal (2-0), Manchester City, con el argentino Nicolás Otamendi, visitará mañana desde las 14 a Watford, el equipo de Roberto Maximiliano Pereyra e Ignacio Pussetto que hace dos días se quedó sin entrenador tras el despido de Nigel Pearson.