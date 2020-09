Aclaran que aún no se cobra el SEM en las nuevas calles de Posadas - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020 | 09:00hs.

Presentan proyecto sobre avenidas de mano única

El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, elevó ayer al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza, denominado Plan de Reordenamiento y Jerarquización Vial, con el objetivo de modificar los sentidos de las avenidas Centenario, Tambor de Tacuarí, López y Planes y Blas Parera/Trincheras de San José, para que sean de mano única.



La presentación se oficializó en el marco de la última sesión del deliberativo, que se concretó ayer. Según explicaron, el proyecto apunta a “facilitar a la población la conexión de los barrios y complejos habitacionales del Sector Oeste con el microcentro y a los barrios más alejados, como Itaembé Guazú y Miní, ofreciendo distintas alternativas para realizar el ingreso y egreso al Centro, sobre todo, en los horarios picos de tránsito”.



Desde el municipio aclararon que la modificación de los sentidos de las cuatro avenidas “contribuirán a garantizar el volumen vehicular, que actualmente presenta un flujo diario de más de 40.000 habitantes que se traslada al centro” por diferentes motivos.



Asimismo, el proyecto enviado por el Ejecutivo municipal también contempla la instalación de ciclovías en las avenidas Tambor de Tacuarí y Blas Parera, en el afán de definir un trayecto específico para los ciclistas, que se sumarán a los ya situados en las avenidas Francisco de Haro y Rademacher.



En detalle

El proyecto de modificación especifica dos tipos de corredores, tanto para el ingreso como egreso del centro posadeño.



Por un lado, estarán los corredores viales en sentido Oeste-Este, que abarcan a las avenidas Centenario y López y Planes. En el caso de la avenida Centenario, iniciará su recorrido en sentido único en su intersección con la avenida Piró, hasta la avenida Corrientes, con el objetivo de que los usuarios puedan acceder al centro por calle Córdoba. En tanto, la López y Planes, la mano única empezará desde la avenida Kolping y se extenderá hasta la avenida Corrientes; y añadieron que “al tener la particularidad de converger con las avenidas Mitre, Corrientes y Francisco de Haro, habrá alternativas de acceso directo al microcentro, Parque de la Salud, Centro de Frontera y Costanera”.



Por otro lado, estarán los corredores viales en sentido Este-Oeste, que incluye a las avenidas Tambor de Tacuarí y Blas Parera/Trincheras de San José.



En el caso de la avenida Tambor de Tacuarí, el tramo en sentido único empezará en la intersección con la avenida Corrientes y terminará en la avenida Kolping, en el Oeste capitalino. Mientras que la Blas Parera y su continuación Trincheras de San José-, el trayecto de mano única empezará en la intersección con la avenida López Torres y concluirá en la avenida Eva Perón, precisaron desde la Municipalidad.





En cifra 40.000 habitantes que se traslada al centro, es lo que se estima desde el municipio que presentó el proyecto que aduce que se garantizará el volumen vehicular.

La implementación de una serie de cambios que se llevarían adelante en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de Posadas generó cierta confusión dado que la fecha prevista y anuniada era ayer. La modificación del SEM prevé una ampliación del radio de aplicación que incluirá a la calle Salta hasta las avenidas Corrientes, Roque Sáenz Peña y Roque Pérez, sin embargo todavía no se hizo efectivo.De esta manera, en lugar de ser 80 las manzanas, dentro de muy poco pasarán a ser un total de 140. Sin embargo, desde la Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas indicaron que estos puestos todavía no están en funcionamiento dado que aún resta colocar la cartelería y la señalización en el cordón cuneta para empezar con el cobro por el estacionamiento de los automovilistas en esos espacios.“Se van a hacer paulatinamente de acuerdo a la señalética que se va a ir implementando en el término de los próximos dos meses. Vamos a trabajar en un primer lugar lo que es la calle Alvear hasta Roque Pérez con la demarcación en el cordón cuneta y la demarcación con la cartelería en el ingreso de las cuadras para que el usuario esté informado y ahí vamos a estar avisando los tramos que vamos a estar implementando”, aseguró en diálogo con El Territorio Lucas Jardín, Secretario de Movilidad Urbana.En ese sentido, aclaró que hasta tanto no estén señalizados los nuevos tramos, el SEM se seguirá cobrando en el mismo radio de aplicación que hasta ahora. “Estamos reforzando el señalamiento también en esos sectores porque algunos quedaron obsoletos”, explicó.Sin embargo, lo que sí ya se puso en funcionamiento desde ayer fue el fraccionamiento del estacionamiento cada media hora para lograr una rotación apropiada de los vehículos. De esa manera, quienes estacionen en el centro posadeño abonarán en la primera y segunda media hora un valor de 9 pesos; la tercera y cuarta ascenderá 12 pesos, mientras que a partir del quinto fraccionamiento ya asciende a 15 pesos. Desde 2017 hasta el miércoles la hora costaba 12 pesos.