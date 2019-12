Vuelco en Ruta 2: el chofer quedó detenido y buscan a varios pasajeros que no aparecen

Viernes 27 de diciembre de 2019 | 11:15hs.





El micro de dos pisos salió de la traza central que estaba mojada por las lluvias y volcó sobre la banquina en una zona recta de la autovía, al tiempo que varios testigos afirmaron que había poca visibilidad en la zona por las condiciones climáticas.



Tras el aviso al 911, se activó el protocolo de emergencia y varias ambulancias del SAME Provincia y varias dotaciones de los cuarteles de bomberos de Vivoratá y Coronel Vidal, arribaron al lugar para rescatar a los pasajeros y heridos, que en su mayoría presentaban politraumatismos y que fueron llevados a un hospital de Mar del Plata.





Fuentes sanitarias informaron que tres menores de edad fueron hospitalizadas, un en grave estado, tras salir despedida del micro. El fiscal Cistoldi confirmó esta información pero no dio precisiones sobre su estado de salud. Asimismo informó que hasta el momento no hay víctimas fatales.



En tanto, la policía bonaerense cortó la autopista y desvía el tránsito por el contracarril, para permitir el trabajo de los bomberos y de los peritos viales que establecerán los motivos del siniestro, a pedido de la fiscalía en turno que interviene en el hecho.





Este nuevo accidente con un micro de dos pisos ocurre a menos de un mes de otra tragedia en la Autovía 2. El pasado 28 de noviembre, un ómnibus que trasladaba a egresados de una escuela de Benavídez, volcó en el km 141, cerca de Lezama. Allí murieron dos nenas de 11 y 12 años.

Al menos 18 personas resultaron heridas cuando el micro en el que viajaban volcó esta madrugada en la Ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Vivoratá. El fiscal Pablo Cistoldi identificó al chofer del micro de la empresa Rutatlántica como Gabriel G. y confirmó que quedó demorado. “El conductor del micro está imputado por lesiones culposas calificadas. Va a quedar aprehendido”, confirmó el fiscal.El accidente ocurrió a las 5:30 en el kilómetro 374 de la Autovía 2, sobre la mano que va hacia la ciudad de Mar del Plata, a la altura del partido de Mar Chiquita. Según el reporte oficial, la el micro estaba habilitado, tenía su RTO (Revisión Técnica Obligatoria) vigente y el test de alcoholemia sobre Gómez resultó negativo.Mientras se tratan de establecer las causas del vuelco, el fiscal informó que no coincide la lista preliminar de pasajeros con la cantidad de heridos hospitalizado más las personas que completaron el viaje en otro micro de la compañía.“Es un siniestro de tránsito, tenemos una nómina de pasajeros que no está chequeada y una cantidad de personas derivadas a centros de salud que es bastante menor a la de pasajeros”, sostuvo Cistoldi.El fiscal añadió que hasta no tener un número cierto de los pasajeros y de las personas trasladadas, no podemos descartar que haya alguna persona que necesite asistencia médica en el lugar, y que esté en los pastizales.“Quiero terminar de hacer el chequeo de las personas que fueron retiradas. Tenemos que saber si los pasajeros que se retiraron por sus propios medios completan esa lista y no hay que seguir buscando gente”, añadió y brindó un teléfono para que se comuniquen familiares de los accidentados: 0223-4775073.