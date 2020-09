“Todavía nadie se hizo cargo de lo que hicieron con Cristina” - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Tras cumplirse un mes de la muerte de Cristina Vázquez (38), quien en noviembre del año pasado fue absuelta luego de permanecer once años detenida injustamente por el crimen de Ersélide Dávalos (79), amigos e integrantes de distintas agrupaciones sociales realizaron ayer una serie de actividades en reclamo de Justicia por la desaparición física de la mujer. Entre los pedidos más fuertes que se hicieron durante la jornada de ayer resonó la solicitud para que se destituya a varios de los magistrados que tuvieron participación en el proceso judicial en contra de Vázquez.El requerimiento fue realizado durante una de las concentraciones más importantes que se hizo, en horas de la mañana, en la vereda del Palacio de Justicia de la capital provincial en donde un centenar de personas acompañaron a María Alejandra, hermana de Cristina, en el clamor por Justicia.Justamente esta última dialogó brevemente con la prensa e indicó que quienes investigaron el caso “inventaron cosas para encontrar un culpable y encontraron a mi hermana Cristina. Pude haber sido yo o cualquier otra persona. Armaron una causa”.También pidió a las autoridades judiciales de la provincia que “se hagan responsables, porque todavía nadie se hizo cargo de lo que hicieron con Cristina. La Corte Suprema tuvo que resolver algo que ya había mandado con anterioridad. Mucha burla hubo por cómo se manejaron todo este tiempo, sin pruebas, sólo por habladurías, todo muy mal. En el sistema judicial se sigue trabajando de la misma forma y por eso queremos que haya un cambio y que la muerte de ella no haya sido en vano”.Por su parte, Mariana Barberán, viuda de Cristina, recordó cómo vio a su pareja las últimas semanas antes del hecho.En ese sentido, comentó que “la veía un poco intranquila, inquieta y muy mal por la presión, porque salió y en definitiva nunca tuvo el apoyo del Estado. Nadie salió a pedirle disculpas por el error que cometieron con la causa de ella. Cristina perdió toda su vida, yo no sé si entienden que destruyeron familias con todo esto”.Además agregó que la situación que padeció Cristina se ve reflejado en muchos otros casos similares que ocurren en Misiones en donde personas inocentes permanecen tras las rejas por hechos que no cometieron.“Hoy tenemos la pérdida de Cristina, pero mañana ¿qué otra pérdida vamos a tener que lamentar? ¿Y la gente que está presa? Hay muchos jóvenes que están perdiendo su vida en la cárcel, con sus familias destruidas, con causas armadas que todavía están esperando una luz para salir”, agregó.Quienes también acompañaron la movilización fueron Cecilia Rojas y Ricardo “Kolyno” Jara. Al igual que Vázquez, ambos fueron condenados en 2010 a prisión perpetua por el mismo homicidio, aunque la mujer recuperó la libertad el año pasado tras pasar 14 años en prisión. Mientras que Jara fue liberado hace pocos días luego de acceder a una excarcelación extraordinaria.En dialogo con El Territorio, Rojas pidió: “Basta de causas armadas. Pedimos la destitución de los jueces que intervinieron en nuestras causas. Leiva, Zuetta, Verón, la fiscal Picazo y los jueces del Superior Tribunal que revisaron la causa. Esto fue armado por la Justicia sucia que nos representa. ¿Qué garantía nos queda como ciudadanos para el día de mañana? Como me tocó a mí le puede tocar a cualquier persona”.Por su parte, Jara opinó que el denominador común con Rojas y Vázquez fue el total abandono del Estado hacia sus personas. “Después de estar muchos años encerrado nadie te da trabajo, no tiene que ver sólo con el apoyo de la familia de uno, porque es difícil salir adelante solo, pero no hay que bajar los brazos y siempre hay que mirar hacia delante. La verdad que es muy triste la realidad que vivimos pero es lo que pasa día a día”.