Serena Williams le ganó a Tsvetana Pironkova y se metió en las Semis del US Open - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 19:09hs.

La figura de Serena Williams se hace cada vez más grande en el cemento de Flushing Meadows, donde hoy se impuso por 4-6; 6-3 y 6-2 en su duelo de cuartos de final del US Open ante la búlgara Tsvetana Pironkova para clasificarse a su 39° semifinal de un torneo de Grand Slam luego de dos horas y 12 minutos de juego.Fue un duelo particular el de esta tarde en Nueva York debido a que se enfrentaban dos tenistas que fueron madres, algo que muy pocas veces ocurrió en el nivel más alto del tenis. Serena, de 38 años, fue madre de Olympia, el 1° de septiembre de 2017, mientras que Pironkova tuvo a Alex, su primer y hasta ahora único hijo, a mediados de 2018.Ambas historias de maternidad fueron fuertes. En el caso de Serena, fue ella misma quien en una carta enviada a la CNN contó que estuvo a punto de morir al otro día de dar a luz producto de una embolia pulmonar y en la que habló de las dificultades extremas que implica la tarea de ser madre para cualquier mujer y, en el caso de las trabajadoras, para poder complementar todas las obligaciones.Pironkova, por su parte, es la actual número 472 del mundo pero supo llegar a semifinales de Wimbledon en 2010 y ser la número 31 del ránking, antes de poner en pausa su carrera como profesional del tenis durante tres años, tiempo en que se dedicó a formar su familia. Su presencia en los cuartos de final del US Open 2020 significó su mejor clasificación en el torneo desde que en el 2012 había alcanzado los octavos de final que perdió frente a la serbia Ana Ivanovic.Lo cierto es que hoy las tenistas volvieron a encontrarse en la élite del tenis y el triunfo fue para Serena, la menor de las hermanas Williams, que apunta a agigantar su legendario palmarés de logros con un nuevo título de Grand Slam que, de conseguir, le permitiría igualar las 24 coronas de Margaret Court, quien es hasta el momento la máxima ganadora de títulos de la máxima categoría del tenis tanto en la rama femenina como en la masculina.Consultada al término del partido sobre el mentado “duelo de madres” de cuartos de final del US Open, Serena destacó: “Esto demuestra qué tan fuertes somos las madres. Si podemos tener un hijo, está claro que podemos hacer cualquier cosa”.En semifinales, Serena espera ahora por la ganadora del último duelo de cuartos de final que mantendrán la bielorrusa Victoria Azarenka y la belga Elise Mertens.Hasta el momento Serena Williams ha conquistado los siguientes 23 títulos de Grand Slam:-Abierto de Australia (7): 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017-Roland Garros (3): 2002, 2013, 2015-Wimbledon (7): 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016-Abierto de EEUU (6): 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014