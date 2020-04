Renunció Sergio Moro en Brasil y denunció a Bolsonaro por intentos de intromisión en la Justicia

Sábado 25 de abril de 2020 | 08:20hs.





Valeixo era uno de los principales colaboradores de Moro desde la época en que el actual ministro estaba al frente, como juez de primera instancia, de la operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil. Bolsonaro ya había intentado sustituirlo en agosto pasado.



Según fuentes citadas por la prensa, Bolsonaro pretende nombrar al frente de la PF a un funcionario sobre el que pueda ejercer cierta influencia, en momentos en que algunas investigaciones se acercan a su círculo familiar.



"El presidente me dijo que quería colocar (en la PF) a una persona con quien tuviera contacto personal, a quien pudiese llamar, pedirle informaciones, informes de inteligencia (...) Prestar ese tipo de información no es el papel de la Policía Federal", se limitó a explicar Moro.



El nombre de Moro está asociado a la operación Lava Jato y a la condena por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, puesta en cuestión tras la difusión de unas escuchas del propio Moro.



El ministro, emocionado,explicó que renuncia al cargo para "preservar" su propia "biografía" y también para "no contradecir el compromiso que asumió con Bolsonaro", en virtud del cual "el Gobierno sería firme en el combate contra la corrupción".



La crisis política derrumbó los mercados de Brasil. La Bolsa de Sao Paulo se hundió más de 9% y el real cayó a mínimos históricos frente al dólar.



Moro es el segundo ministro clave que sale del gobierno en las últimas semanas. El titular de Salud, Luiz Henrique Mandetta, cayó tras insistir en la necesidad de mantener medidas de cuarentena para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, al revés de Bolsonaro que insta a la gente a seguir con su vida y hasta participó de actos con seguidores.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, emblema de la lucha contra la corrupción, anunció ayer, viernes, su renuncia tras denunciar tentativas de "injerencia política" en asuntos judiciales por parte del presidente Jair Bolsonaro y acusarlo de estar interesado en informes de inteligencia de la Policía Federal que apuntan a su familia.La gota que rebalsó el vaso fue la destitución del director general de la Policía Federal (PF), Maurício Valeixo, publicada durante la madrugada por el Boletín Oficial brasileño."No tengo cómo mantener los compromisos que asumí, sin condiciones de trabajo, sin tener cómo preservar la autonomía de la PF" o "forzado a concordar con la interferencia política en la PF", explicó Moro en una declaración ante la prensa en Brasilia.