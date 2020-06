Puerto Iguazú sufre la falta de visitantes

Sábado 13 de junio de 2020

La crisis en Iguazú se acentúa con el pasar de los días, ya que el 50 por ciento de los comercios del mercado formal ha cerrado sus puertas, sobre todos aquellos ubicados en el centro de la ciudad.El panorama al recorrer el área comercial es desolador, pues al transitar las calles se puede notar una gran cantidad de locales cerrados y día a día se suman carteles de “se alquila”.En este sentido, solamente se registran dos negocios abiertos por manzana. En los barrios más alejados el panorama es diferente.Según el muestreo realizado por la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines, las ventas se han reducido en un 85 por ciento en las últimas dos semanas, situación que preocupa en gran manera a toda la comunidad ya que la falta de turistas redujo al máximo la capacidad adquisitiva de todos los trabajadores del rubro.“La situación es preocupante, porque dependemos del turismo y del comercio fronterizo, que al tener la frontera cerrada es nulo. Al paso que vamos seguiremos sumando cierres de negocios, rescisión de contratos de locación y cada vez se pierden más puestos de trabajo”, señaló Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.Haciendo referencia a la pérdida de puestos de trabajo, Barreto manifestó que hay despidos encubiertos y esto se debe a los decretos vigentes porque aquel empleador que despide debe pagar doble indemnización.“Es complicado porque el empleador no puede pagar el sueldo, menos puede pagar una doble indemnización y optan por suspender a los empleados, pero no hay estadísticas reales de la cantidad de personas que perdieron en trabajo en el ámbito del comercio, no puedo hablar por otros rubros”, recalcó.Y concluyó: “Desde la Cámara de Comercio estamos planteando al gobierno provincial la posibilidad de rescindir el pago por 90 días de ingresos brutos que podría ayudar a los comerciantes, y estamos gestionando la reducción de la tasa de comercio a nivel local, por lo que esperamos tener respuestas favorables en los próximos días”.