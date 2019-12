Premio al esfuerzo

Martes 24 de diciembre de 2019 | 06:00hs.

Fiesta del deporte obereño 2019 Ganadores

Ajedrez: Sasha Rozental

Atletismo femenino: Martina Prieto

Atletismo masculino: Agustín Da Silva

Básquet U15-U17: Mirko Rudzinski (OTC)

Básquet U19 y Primera: Taiel Gómez Quinteros (OTC)

Básquet femenino: Luana Seybold

Enduro-Motocross: Taro Nakatsuka

Fútbol D.D.I: Fabricio Da Rosa (Aemo)

Fútbol 4° división: Valentín Skavinsky (Olimpia/San Antonio)

Fútbol primera: Franco Rivas (Olimpia/San Antonio)

Fútbol Lifa.: Nicolás Escobar (Prensa y Asociados)

Fútbol Master: José Martín Báez (club Unión)

Fútbol femenino: Fabiola Krzeczkowski (CAO)

Futsal Fifa: Alejandro Beuren (Atalanta)

Gimnasia aeróbica: Rocío Espindola

Gimnasia rítmica: Lucia Ruschel

Gimansia artística: Katia Iurinic

Golf: Bárbara García

Handball femenino: Belén Ferreyra

Handball masculino: Juan Carlos Matzke

Hockey femenino: Ethel Rodríguez

Hockey masculino: Carlos Ostapovicz

Mamis hockey: Fabiana Bernal

Judo: Natalia López

Karate: Noelia Dino

Karting: Yoryi Kibysz

Natación femenina: Katya Kolomiejec

Natación varones: Máximo Koziarski

Padel: Sofía Barboza

Patín: Cesia Wowczuk

Vóley masculino: Gonzalo Pereyra

Vóley femenino: Dana Kokil

Picadas: Sebastián Pizzutti

Tenis de mesa: Mariángeles Martínez

Súper Liga Básquetbol: Agustín Popow

Korfball: Jeremías Paredes

Fisicoculturismo y fitness: Octavio Drisner

Levantamiento de pesas: Brisa Rotta

Deportes adaptado: Orlando Solano

Atletismo adaptado: Mahira Bergallo

Tenis: Valeria Ortega

Bádminton: Emilia Aryana Posluszny



Reconocimientos

-Héctor Ramón “Coco” Sosa: por su trayectoria deportiva en el fútbol de primer nivel nacional e Internacional.

-Club Olimpia-San Antonio: por la obtención del campeonato provincial de la Umifu.

-Municipalidad de Oberá: por la excelente organización como una de las sedes del mundial de futsal 2019.

-Érica Lucia Briz: referente nacional del proyecto “Judo Familia”.

-Leandro “Willy” Suárez: por su participación nacional e internacional en Drift Trike.

-Dini y Cia- Dinco: por su permanente apoyo a deportistas obereños y a las instituciones ligadas al deporte.

-Enzo Oliveira: por su destacada labor como dirigente de ajedrez.

-Epet N3 Polonia: por la obtención del bicampeonato misionero de carreras de autos eléctricos.

-Matías Aranda: permanente difusor del deporte obereño.

-Noemí Torres: Por su desempeño en la disciplina crossfit.

-Profesor Darío Portillo: DT múltiple campeón de Fútbol en diferentes categorías.

-Tino Demetrio: por la obtención de doble Campeonato Nacional como entrenador de la disciplina ‘lanzamiento de la jabalina’.

-El Ministerio de Deportes reconoció la labor de promotor, difusor y entrenador de handball al profesor Ángel Dalmau y a la tarea dirigencial a nivel provincial de la profesora Betiana Avancini.

Oberá coronó a los mejores deportistas de la temporada en lo que fue una nueva edición de la Fiesta del Deporte Obereño. El anfiteatro Norgus Jacob del Parque de las Naciones fue el epicentro, el pasado domingo, del clásico de fin de año.En cuanto a los ganadores fue sin dudas Mahira Bergallo la gran protagonista de la noche con la obtención de la copa de oro, el máximo galardón en juego. La representante del atletismo adaptado culminó como número uno del ranking mundial U20 en lanzamiento de bala y se llevó la copa “Héctor Coco Sosa” ante el aplauso y el reconocimiento de todos los presentes.Con 18 años Mahira tiene parálisis cerebral, algo que no le impidió llevar una vida normal. Hoy es entrenada por Jorge “Chino” Flores y está en la cima del mundo en lanzamiento de bala, categoría U20 con parálisis cerebral clasificación funcional F35 y séptima en el ranking de mayores.“Fue una noche inolvidable no solamente para mí sino para el deporte adaptado, porque es la primera vez que un deportista adaptado gana un premio de esta magnitud. Es un reconocimiento a nosotros y me pone muy feliz que nos acompañen”, remarcó Mahira.“No me lo esperaba, cuando dijeron mi nombre no lo podía creer. Este año fue bueno; primero me lo tomé con calma cuando quedé número uno del mundo, pero ahora me doy cuenta que conlleva una gran responsabilidad; tengo que esforzarme más para seguir manteniendo este nivel el año que viene y los que vienen”, agregó.Respecto a sus inicios en el deporte adaptado, Bergallo fue clara: “Cuando comencé la gente no conocía al deporte adaptado y por eso me creo una referente, me interesa que la gente lo conozca”.“Al principio no sabía que era una discapacidad, nací con esto. Empecé a hacer atletismo con los profes Sandra y Ricardo en el complejo Ian Barney, ellos me incluyeron en un grupo de convencionales cuando tenía diez años. Sandra me decía que iba a ir a los Juegos Evita”.“Un día se presentaron técnicos de atletismo a mi casa y me invitaron a que vaya a hablar con el Chino Flores. Yo no quería saber nada, era fuerte el cambio de entrenar con convencionales a hacerlo con deportistas adaptados, un cambio muy brusco; pero mis papás me convencieron”“Me costó pero viajé a los Evita en el 2015 porque quería ganar una medalla. Saqué una de oro, los técnicos quedaron contentos y me llamaron a mi primera concentración. Hoy entreno en el Complejo y en la escuela Municipal de Atletismo. Esto es para cualquiera que le interese, yo no pensaba a llegar lejos y lo logré”, cerró Mahira.Hoy Bergallo es una de las grandes referentes y su futuro es más que prometedor. Su próximos objetivos serán llegar a los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023 y los Juegos Paralímpicos de París 2024.Otros ganadores destacados de la noche fueron Agustín Da Silva en atletismo masculino, Martina Prieto en atletismo femenino y Taiel Gómez Quinteros (OTC) en básquet U17.