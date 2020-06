Paciente de 93 años se encuentra estable y sin fiebre

Lunes 1 de junio de 2020 | 07:00hs.

Por Griselda Acuña

La última semana hubo tres casos confirmados de coronavirus en Misiones, luego de 25 días sin reportar positivos. El jueves se confirmó que una médica del Hospital Doctor Ramón Madariaga y su hijo de 18 meses se habían contagiado; y el sábado se dio a conocer un paciente de 93 años, quien se encuentra internado en el sanatorio Boratti de Posadas.





Según el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, fueron descartados 30 casos en las últimas 24 horas en la provincia. Se estima que en esa treintena de diagnósticos llevados a cabo en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) están familiares y profesionales de salud que estuvieron en contacto con el anciano, quien representa el caso número 28 en la provincia.





La cantidad de testeos supera ampliamente lo realizado en las últimas semanas, en las que se concretaban entre cinco y diez. La muestra consiste en un hisopado nasofaríngeo.





Si bien el adulto mayor es asistido en el sector privado, su estado es monitoreado por la cartera sanitaria que concentra la información del impacto de la pandemia en Misiones.







Este diario pudo averiguar que el hombre comenzará hoy su quinto día de internación en terapia intensiva y, aunque está estable, sin fiebre, requiere asistencia respiratoria. Representa, asimismo, un paciente de riesgo por su edad y dadas sus enfermedades preexistentes. Se encuentra bajo medidas de bioseguridad y cumpliendo con un esquema terapéutico.







Desde el Sanatorio Boratti informaron que se seguirá trabajando de forma normal, con turnos, declaración jurada del paciente y control febril antes del ingreso al lugar. “Desde que detectamos el caso, hicimos la denuncia y tomó intervención Salud Pública y toda la información se canaliza desde allí”, habían explicado a este medio.





El parte completo





La provincia recibió cinco respiradores El Ministerio de Salud de la Nación continúa con la distribución de respiradores a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para seguir reforzando el sistema sanitario federal. De este modo, ya se distribuyeron un total de 1.350 desde el inicio de la pandemia. Estos son insumos críticos en el marco de una posible expansión de los casos de Covid-19. En la semana, mediante un vuelo de un Hércules del Ministerios de Defensa, 30 respiradores fueron entregados a las siguientes provincias: Misiones (5), Formosa (4), Chaco (4), Tucumán (5), Santiago (4), Salta (3), Jujuy (2), La Rioja (3), en el marco de la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

De esta manera, la cartera sanitaria nacional avanza con la distribución sostenida de equipamiento de alta complejidad e insumos de protección a todas las regiones.

El ministerio no indicó si tiene nexo epidemiológico como tampoco lo hizo al confirmar el caso de la médica del Madariaga y su bebé. No obstante, teniendo en cuenta que Misiones tiene circulación comunitaria del virus, es una posibilidad que haya casos diagnosticados sin nexo, es decir, autóctonos.Todas las fuentes consultadas tanto del sector público como del privado redireccionan las consultas al Ministerio de Salud Pública, que no ahonda en especificaciones, sólo difunde a diario un boletín epidemiológico.La provincia contabiliza 28 casos positivos de Covid-19. De ellos, 24 califican como recuperados, uno falleció y los dos dados a conocer el jueves -la médica y su bebé- fueron externados por ser asintomáticos y cumplen el aislamiento y monitoreo en su domicilio.Desde que se detectó el primer caso de Covid-19, el 27 de marzo, 877 personas fueron testeadas y arrojaron resultado negativo a la prueba de PCR.Concluyeron el aislamiento 3.437 mientras que 2.171 continúan en aislamiento domiciliario. Los desestimados por interrogatorio clínico y epidemiológico alcanzan a 86.