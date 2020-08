Oportunidad de abrirse a la alegría - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020 | 11:00hs.

Brillando, acorde al nombre que lo identifica, el barrio reencontró a las familias y las hermanó bajo una atmósfera de disfrute sano y alegría. Con el eje puesto sobre los niños, lo cierto es que el gozo, inundó a todos.





Para colaborar Merendero Nancy

En la chacra 96, barrio Sol Naciente, reciben alimentos para los más chicos: harina, azúcar, leche, especialmente. Para colaborar comunicarse con Nancy Álvarez: 154734630.

Ayudar al otro, compartir, acompañarlo en su lucha y su disfrute es mucho más que simplemente dar. Filósofos, literatos y sabios definen que el simple acto de donar no nos convierte en solidarios, sino el hecho de ponernos a la par, dar una mano, unirnos y reconocernos en el otro como par.Mientras Jack London se enfocaba en compartir y Eduardo Galeano en el respeto mutuo, el servicio que se presta en numerosos comedores y merenderos reviste de distintas aristas humanas que nos acercan. Con el mes del niño aún en curso, ayer los barrios continuaron con sus respectivas celebraciones para los más chicos.Así, en Itaembé Guazú, por ejemplo, la asociación De Vecinos para vecinos ofició de anfitriona para una gran jornada con chocolatada, sorteos y sorpresitas en la plaza frente a El Progreso (calles Canarias y Magnolias).En la misma línea, en el Barrio Sol Naciente, la explanada frontal de la casa de Nancy Álvarez se vio plagada de niños que accedieron a divertirse en una espléndida tarde de invierno.Si bien cada día merienda suma y cada donación es bien recibida, el Día del Niño se plantea como una oportunidad para redoblar la apuesta y aún en época de pandemia y aislamiento, los vecinos más pequeños del barrio “se fueron contentos y llenos”, planteó Nancy, al frente del merendero.Emocionada hasta las lágrimas, reconoció que no esperaba tener tanto éxito en la convocatoria y que este 2020, a pesar de sus limitaciones, superó las ediciones anteriores.Desde las 14, algunos chicos del barrio se fueron acercando a la casa de Nancy y con la ayuda espontánea de jóvenes del Club Rotaract Posadas, hubo juegos, concurso de bailes, sorteos de juguetes y golosinas. Tal como explicó la encargada del lugar, “me ayudaron a animar la fiesta”. “Es la primera vez que vinieron no sé como llegaron a contactarme. Me llamaron y todo lo que se pueda agregar es bienvenido. Incluso trajeron harina, bizcochuelos, pelotitas...”, enumeró al referirse a los nuevos animadores.En tanto, otra de las iniciativas que comenzó el mes pasado y también se originó de manera espontánea, provino de Alejandra y Andrés del Box Gym. Situando el gimnasio que se ubica en el centro posadeño como sede de donaciones, los chicos lograron recaudar: 50 litros de leche larga vida, 65 paquetes de leche en polvo, 30 kilos de cacao en polvo,70 de azúcar, 85 de Harina, 35 litros de aceite, 60 bolsitas con golosinas y más de 50 juguetes, entre otros artículos. El mejor ejemplo de como una pequeña acción puede desencadenar una gran ayuda.“Hoy fue impresionante, salió todo buenisimo. Los chicos se portaron re bien y alcanzó toda la comida, la chocolata, los juguetes. Me largué a llorar un rato por la emoción porque no tengo palabras para agradecer a todas las personas que me ayudaron” destacó Nancy que remarcó si bien hace tres años mantiene el merendero en su casa, este fue el primero en el que pudo “hacer bien la celebración del día del niño”.Augurando buenos deseos para todos los que colaboraron, alertó que con la materia prima que consiguió, tiene para dos meses de meriendas, aunque espera poder repetir este tipo de festejos.