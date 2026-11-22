domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

Rock

Este domingo 22 desde las 20 en Estudio HD (3 de Febrero 2146), No Fest Fest con las bandas locales Voncheko Twans, Deadly y Águila Harpía y, desde Oberá, Dead-Gone. Entradas en boletería o informes en IG @ deadlygrindcore.

Yaparí

En la planta baja y primer piso del Museo Yaparí (Sarmiento 1885) se expone Aquello que permanece, una muestra pictórica colectiva que reúne las obras, con distintas técnicas, de 30 artistas del taller Espacio de Bellas Artes.

Cambas

En el Museo Regional Aníbal Cambas, en el Parque Paraguayo de Posadas, se puede visitar Lo que resiste en la imagen: fotografías, autores y procedimientos, muestra de fotografías históricas de Posadas. También se expone la pintura La Conquistadora de Habiyú (1618), imagen de la Virgen, considerada la primera obra de arte firmada del Río de la Plata.

Simposio del litoral

En el marco del 57° Festival Nacional de la Música del Litoral y 19° del Mercosur, llega una nueva edición del Simposio del Litoral. En esta ocasión será audiovisual con distintas proyecciones, música y conversatorios el 26, 27 y 28 de noviembre en Posadas.

Teatro

Este domingo 22 a las 21, en la Sala Mandové Pedrozo (Beethoven 1762, Posadas), Barnó Teatro y el grupo Al Lado Del Sol Vivo presentan Playlist, otra vez el amor, una obra de danza teatro que aborda el amor desde sus contradicciones, con la dirección de Patricia Pieragostini y las actuaciones de Paula Copello y Pablo Tibalt. Reservas al 376-4635014.

Unipersonal

Gonzalo “El Pela” Romero desembarca nuevamente en Posadas con su nueva experiencia teatral y reflexiva, Aprendiendo a querer-me. La cita será el 27 de noviembre a las 21.30 en el Auditorio EDR. Entradas en boletería.

Paseos

El sábado 28 cierra el mes de paseos culturales con doble propuesta. Se realizará el paseo Bajada Vieja desde el Monumento Andrés Guacurarí en la Costanera, a las 19, y, a esa misma hora, también se desarrollará el recorrido Cementerio Nocturno, partiendo desde el pórtico de La Piedad. Actividades gratuitas de la Municipalidad, con inscripción previa, informes al 376-4578395.

Musical



Luz en Navidad

La obra combina actuación, música en vivo, baile, humor y emoción. Con Papá Noel y el Grinch. El 8 de diciembre a las 18 en EDR (3 de Febrero 1660). Entradas en Ticket Misiones. Producción de Tertulia.

Streaming



Teatro Colón TV

En el sitio web oficial y el canal de YouTube del Teatro Colón se puede ver en vivo conciertos, ballet y ópera. Además, quedan a demanda contenidos como entrevistas y grabaciones históricas.

Desfile



Markievicz diseña 2.6

El viernes 27 a las 20, el Taller de Lencería y Corsetería del CFP Juan Markievicz presenta en pasarela los trabajos y diseños de sus estudiantes. En el salón de actos en avenida Kolping 2180 casi Tacuarí.