Agenda cotidiana

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

Rock

Este domingo 15 a las 20 en el Auditorio de la Escuela de Rock (3 de Febrero 1660), noche de rock sinfónico con los Grillitos Sinfónicos y el Ensamble de la EDR. Con los hits del rock y el pop. Informes al 376-4806272 .

Yaparí

En la planta baja y primer piso del Museo Yaparí (Sarmiento 1885) se expone Aquello que permanece, una muestra pictórica colectiva que reúne las obras, con distintas técnicas, de 30 artistas del taller Espacio de Bellas Artes.

La Estación

La Estación, Centro de Industrias Culturales y Creativas abrió sus puertas en el edificio de la ex Estación de Trenes, en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. Se puede visitar la exposición itinerante ‘Ana Frank’, de la Fundación Ana Frank de Ámsterdam. La muestra aborda el nazismo y el Holocausto y propone vincular esa experiencia con los desafíos del presente frente a la discriminación y la intolerancia.

Teatro

En la Sala Mandové Pedrozo (Beethoven 1762, Posadas), Barnó Teatro y el grupo Al Lado Del Sol Vivo presentan dos propuestas escénicas únicas. El viernes 20 de noviembre a las 21.30, Hamlet, bueno para nada. En tanto, el domingo 22 a las 21 saldrá a escena

Playlist, otra vez el amor. Esta obra de danza teatro habla del amor desde sus contradicciones. Un espectáculo dirigido por Patricia Pieragostini e interpretado por Paula Copello y Pablo Tibalt. Reservas al 376-4635014.

Unipersonal

Gonzalo “El Pela” Romero desembarca nuevamente en Posadas con su nueva experiencia teatral y reflexiva, Aprendiendo a querer-me. La cita será el 27 de noviembre a las 21.30 en el Auditorio EDR. Entradas en boletería.

Paseos

El sábado 21 a las 9 en el pórtico de acceso al Cementerio La Piedad comenzará el paseo guiado Nuestra historia, nuestra gente a partir de las 9. Mientras, el sábado 28 habrá doble propuesta: se realizará el paseo Bajada Vieja desde el Monumento Andrés Guacurari en la Costanera, a las 19, y a esa misma hora también se desarrollará el recorrido Cementerio Nocturno, partiendo desde el pórtico de La Piedad. Actividades gratuitas con inscripción previa, informes al 376-4578395.

Open mic



Tanta guampa

Tanta Tinta (Belgrano 1771) invita a celebrar el ‘Día del Cornudo’, con micrófono abierto para compartir historias de infidelidades y desamores. El miércoles 18 a las 20. Info al 376-4686500.

Streaming



Acá te lo contamos

Acá te lo contamos, el clásico de actualidad de las mañanas, ahora además de por la 100.7, Radioactiva, se puede seguir en vivo en streaming por el canal de YouTube de El Territorio y las redes.

Taller



Grabado

Los martes de 10 a 12 y de 18 a 20, la artista y docente Karina Sureda da un taller de grabado con relieve y otras técnicas. “Un lugar para crear y compartir”. Más info al WhatsApp 376-4500289