MetaData #2026: Un mano a mano con Maurice Closs y todo lo que dejó la visita del Papa | El Territorio
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MetaData #2026: Un mano a mano con Maurice Closs y todo lo que dejó la visita del Papa

Programa análisis político conducido por Damián Cunale y Antonio Villalba
viernes 13 de noviembre de 2026 | 22:00hs.

MetaData #2026: El Papa en la Argentina
Repasamos lo que dejó la visita del Papa a la Argentina. Cuatro días de intensa actividad espiritual con mensajes políticos incluidos. 

MetaData #2026: Mano a Mano con Maurice Closs
Un mano a mano con el ex gobernador Maurice Closs para hablar sobre economía, política y su mirada sobre el futuro de Misiones. 

MetaData #2026: Tribunal de Cuentas con control total
A partir de enero el Tribunal de Cuentas de Misiones podrá auditar a las empresas con participación del Estado. La titular del organismo, Fabiola Bianco, nos cuenta como se preparan. 

 

 

 

 

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