MetaData #2026: Un mano a mano con Maurice Closs y todo lo que dejó la visita del Papa

Programa análisis político conducido por Damián Cunale y Antonio Villalba

viernes 13 de noviembre de 2026 | 22:00hs.

MetaData #2026: El Papa en la Argentina

Repasamos lo que dejó la visita del Papa a la Argentina. Cuatro días de intensa actividad espiritual con mensajes políticos incluidos.

MetaData #2026: Mano a Mano con Maurice Closs

Un mano a mano con el ex gobernador Maurice Closs para hablar sobre economía, política y su mirada sobre el futuro de Misiones.

MetaData #2026: Tribunal de Cuentas con control total

A partir de enero el Tribunal de Cuentas de Misiones podrá auditar a las empresas con participación del Estado. La titular del organismo, Fabiola Bianco, nos cuenta como se preparan.