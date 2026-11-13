MetaData #2026: Un mano a mano con Maurice Closs y todo lo que dejó la visita del Papa
Programa análisis político conducido por Damián Cunale y Antonio Villalba
viernes 13 de noviembre de 2026 | 22:00hs.
MetaData #2026: El Papa en la Argentina
Repasamos lo que dejó la visita del Papa a la Argentina. Cuatro días de intensa actividad espiritual con mensajes políticos incluidos.
MetaData #2026: Mano a Mano con Maurice Closs
Un mano a mano con el ex gobernador Maurice Closs para hablar sobre economía, política y su mirada sobre el futuro de Misiones.
MetaData #2026: Tribunal de Cuentas con control total
A partir de enero el Tribunal de Cuentas de Misiones podrá auditar a las empresas con participación del Estado. La titular del organismo, Fabiola Bianco, nos cuenta como se preparan.
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