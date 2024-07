Ferreres: “A los bancos les dieron un Plan Bonex” | El Territorio

miércoles 03 de julio de 2024 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausilli, se reunieron con los bancos para presentarles una suerte de canje de bonos del BCRA por los del Tesoro derivando la deuda del BCRA a deuda del Tesoro. La medida se anunció el viernes en el marco de la puesta en marcha de los que el gobierno llama la “segunda etapa” del plan de estabilización económica, cuyo eje será “la emisión monetaria cero”. Para uno de los economistas más respetados, Orlando Ferreres, esta medida se trató de un “Plan Bonex” en una nueva versión. “El viernes se anunció una especie de Plan Bonex para los bancos, con otro tipo de nombre pero se pasa deuda del BCRA al Tesoro. Eso es lo que no gustó a los mercados. El gobierno pensó una mejor reacción con la salida de la Ley Bases y el paquete fiscal. No salieron muy contentos los bancos al ver que era una obligación ineludible”, explicó en Radio 10.

“Los veo a los banqueros preocupados y se encontrarán con alternativas que serán difíciles de implementar también”, agregó. Sobre el riesgo de la medida para los depósitos aclaró que “no como la otra vez” pero hay un riesgo.

Qué dijo el gobierno

“Se va a emitir una letra para llevar adelante igual que como se venía haciendo con los pases. Ahora, hay que emitir las normas correspondientes del BCRA y del Tesoro”, detalló a Ámbito una fuente del sector bancario. Y detalló que la idea de el oficialismo es “ir hacia la no emisión con el objetivo de fortalecer el peso”, según les dijo Caputo en el marco del encuentro. “Para los bancos no cambia nada y no aumenta el riesgo a pesar de ser deuda del Tesoro porque los pases se los queda el BCRA para pagar las letras”, agregó la fuente al ser consultada sobre cómo incide el cambio en el nivel de seguridad de este mecanismo para la solidez del sistema financiero. En igual sentido, Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), detalló que “lo que explicaron hoy a las entidades financieras está en línea con el trabajo de saneamiento de las cuentas del BCRA”.

