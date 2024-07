Carlos García Coni y un repaso histórico teñido de análisis actualizado | El Territorio

Carlos García Coni está a punto de cumplir 60 años de profesión. Su programa radial lleva 53 años ininterrumpidos en la radiofonía misionera. “El mejor reconocimiento es el que me hace la gente”

Carlos García Coni es uno de los referentes del periodismo deportivo misionero. El pasado lunes su programa Fórmula Tuerca y todos los deportes cumplió 53 años ininterrumpidos en la radiofonía misionera. Detrás del micrófono está el maestro que enseñó en escuelas de Concepción de la Sierra natal; una vez que desembarcó en Posadas abrazó la profesión de periodista deportivo y está pronto a cumplir 60 años cubriendo todos los deportes.

Al ingresar a la casa de García Coni uno se encuentra con cientos de distinciones, plaquetas, Martín Fierro, diplomas, pero para él, el mejor reconocimiento es el que le da la gente. “Más allá de todos los reconocimientos que me hicieron –fue declarado ciudadano ilustre de Posadas, Medalla al Mérito General Don Andrés Guacurarí y Artigas, ganó varios Martín Fierro y su programa fue reconocido por la Cámara de Diputados– lo que me sigue sorprendiendo es el reconocimiento de la gente, no sólo de los mayorcitos que crecieron conmigo, sino de las nuevas generaciones que saludás y me reconocen en la calle, eso es algo que a veces me cuesta asimilar, pero me indica que algo hice bien”, reflexionó.

Estás cumpliendo 53 años en la radiofonía misionera, ¿qué significa en lo personal seguir vigente después de tantos años?

Son 53 años de programa, ya en los umbrales de los 60 años en el periodismo, que arrancaron allá por el 28 de enero de 1965, con la primera nota enviada fue cuando fui designado el corresponsal viajero del diario El Territorio en el Campeonato Argentino de Básquetbol de San Juan. Allí comienza toda la historia. Y Fórmula Tuerca, que casualmente el 1 de julio cumplió sus 53 años, nació cuando paso de Radio Provincia, donde estaba con el maestro Carlos Alberto Lucero, a LT4. Ahí me integro al equipo de Silvio Orlando Romero, que iba de 19 a 20, y comienza Fórmula Tuerca, que comienza como una tira automovilística. Y después, cuando Romero se va de director de Radio Provincia, cuando gana Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, el doctor Pedro Warenycia me ofrece conducir esa tira, y para no perder identidad pasa a llamarse Fórmula Tuerca y todos los deportes.

Pasaste por todos los estadios del periodismo de los últimos 50 años. ¿Cómo viste esta evolución del periodismo, de la era analógica a la era digital?

Eso es incalculablemente beneficioso, y por experiencias que he tenido a través de estas seis décadas, de una utilidad notable. Hoy la historia es absolutamente diferente. No llegan muchos a comprender cómo se trabajaba antes. En una redacción con la Remington y Olivetti, en el comienzo de los 90, llegaron las computadoras. Recuerdo que era un tiempo en el que estaba en la Jefatura de Deportes de El Territorio y Cacho González Piró tenía que venir a la medianoche porque se caía el sistema. Era absolutamente nuevo. Pero se fue encaminando hasta que se solucionó todo. En la tele eran las cámaras enormes con los casetes Umatic, que eran grandes. Después vinieron los VHS, se achicó la computadora, después los Beta, muchos más chicos, y actualmente son memorias. Es decir, que la necesidad de ocupar espacio va cayendo. Y en la radio pasa lo mismo. Antes, pasar por ejemplo publicidad, había que sacar de un casete a otro. Hoy está todo en la computadora. Transmitir un partido de fútbol o una carrera es comparativamente de una facilidad hoy que no la encontrabas 40 años atrás, porque había que conseguir con Entel una línea punto a punto. Con el VHS se transmitía fútbol. Por ejemplo, cancha de Mitre, Guaraní, o para transmitir las carreras desde el autódromo al teléfono fijo, que era el que mandaba la transmisión a estudios. Y en algunas ocasiones me ocurrió que se quemó el VHS y hubo que tirar 4.000 metros de cable desde el establecimiento Urrutia hasta el circuito de Oberá. Y fuimos tirando con Pedro Cabrera, el técnico de siempre en transmisiones, y llegamos prácticamente sobre la hora. Técnicamente salió impecable la transmisión. Hoy con un teléfono celular tenés absolutamente todo solucionado.

Lleva 60 años de profesión, ¿qué no tiene que faltar en un buen periodista?

La pasión, por sobre todas las cosas. El deseo de afrontar situaciones difíciles. Yo recuerdo algunos partidos, por ejemplo, acá jugaron River y Mitre, allá por el 75, venía River con Labruna de técnico y Deambrossi estaba en Mitre, es decir, dos integrantes de la vieja máquina. Y había un barro terrible en la cancha, no pudieron terminar el partido y la lluvia no paraba. Y ahí estábamos firmes bajo la lluvia para contar el partido. Y eso es la pasión por sobre todas las cosas y tener amor por lo que se hace y ser periodista las 24 horas. Es decir, no estar trabajando 24 horas, pero vos sabés que si la noticia se produce a las 6 de la mañana o a las 12 de la noche y hay que estar dispuesto a tenerla. Tokio termina de jugar a las 10 de la noche y hay que esperar la noticia y bueno, eso es ser periodista, estar permanentemente tras la noticia, investigar, leer, enriquecerse y prepararse para dar un mensaje.

Cada uno va poniéndole su estilo, su impronta, pero la posibilidad de emitir un mensaje con conocimientos, si bien es cierto el periodismo en general, todos somos un gran océano con 2 centímetros de profundidad porque tocamos absolutamente todos los temas y hay algunos que son de oído, ¿no? No conocemos, hay un tema médico que vos te ponés a analizar y del otro lado te está escuchando el médico y dice ‘qué cantidad de tontería se está diciendo’, ¿no? Pero hay que prepararse y ser respetuoso, ser un poco cauto, no tener, por sobre todas las cosas, una agresividad a las personas, porque entiendo que en noticias hay cuestiones que pueden lastimar a algunos y de eso no se vuelve.

Voy a la pregunta que muchos quieren hacer: ¿es mito o realidad la memoria de Carlos García Coni?

¡Mito, mito, mito! –entre risas-. No, no es para tanto. Lo que pasa es que hay hechos puntuales que recuerdo por tener facilidad con los números. Eso comenzó a nacer en la época que (Alfredo) Abrazián hacía el show en Canal 12, entonces yo metía datos muy puntuales, muy precisos y ahí la gente comenzó a decir ‘uy, qué memoria que tiene’. Tengo buena retención para números generalmente, no tanto para caras y por ahí me quedan algunas cosas, me quedan algunas cosas y bueno, todavía me siguen quedando, no me las he olvidado, aunque el alemán venga corriendo desde atrás.

Hoy tenés a tu nieto trabajando en los medios. ¿Es parte de tu legado o qué considerás que es el legado de Carlos García Coni?

Con el Matías (Zouvi) hay una relación muy, muy especial, de abuelo a nieto y de periodista a periodista.

¿Lo corregís cuando hace una macana?

Sí, como él me corrige a mí (vuelve a reírse a carcajadas). Pero tenemos una relación y una forma de ver, no sólo la profesión, sino la vida, bastante parecida a pesar de los casi 50 años de diferencia y nos consultamos mucho. Hacemos, no hacemos esto, a pesar de que hoy no estamos trabajando juntos. Él fue por otro camino, pero desde muy chiquito él tuvo la posibilidad del contacto con corredores. Yo tengo fotos de él, Traverso lo tiene en la falda, Tito Bessone lo tiene alzado, Guerra también. Entró a la cancha de Guaraní con Boca, lo tiene agarrado de la mano a Palermo, se sacó fotos con Palermo, Riquelme lo tiene abrazado, es decir, él fue mamando desde muy chico. Yo recuerdo los domingos ver una carrera en televisión, era sagrado. Y como él venía a pasar todos los fines de semana a casa, se sentaba a mi lado y veíamos juntos. Y así fue madurando todo hasta que en quinto año del Roque a él le piden que haga una pasantía en lo que va a seguir universitariamente. Y elige ir a Fórmula Tuerca en el 2011 a hacer seis meses de pasantía. Bueno, y ahí se quedó por doce años hasta que después comenzó a hacer otras cosas y dentro de ese período hizo su Licenciatura en Comunicación Social y eso le ha dado el título que al abuelo no se le dio. Yo soy hecho a machetazos, yo soy de la escuela de (Mario) Cristín y (Carlos) Lucero, dos pilares notables fundamentalmente en la redacción de El Territorio, pero hecho a los machetazos. No tengo ningún tipo de instrucción más allá de los cursos que hice través de internet. Así que le fui transmitiendo mis vivencias y él las va tomando a las que quiere y a las que no las va dejando, pero siempre está en los acontecimientos más importantes de mi vida.

¿Cómo ves el deporte en Misiones hoy?

Está un poco complicado, especialmente a nivel grupal. Fijate que el fútbol, estamos padeciendo la tercera división del fútbol argentino cuando se llegó, eran otros tiempos, pero a cinco Nacionales, a una Pre Libertadores, a dos Primeras Nacionales o Nacional B por aquel entonces, a Crucero del Norte que en 2015 llegó a la Primera, pero como subió bajó por una cuestión presupuestaria, no estaba en condiciones de afrontar gastos tan importantes y no le fue bien.

Casualmente hablaba la semana pasada con Julio (Koropeski) por el 21° aniversario de Crucero y él dice que la categoría que mejor le cae es el Nacional B, pero hoy fijate que está ya fuera de toda posibilidad de luchar por el primer ascenso. No está exento del segundo, pero tampoco de perder la categoría.

Después Mitre el año pasado llegó a la definición de la región Litoral Norte con Defensores de Formosa, Guaraní quedó en el camino, en los partidos de la última fecha del Provincial pierden los dos grandes ante los equipos del interior, Guaraní y Mitre de visitantes. Entonces es como que no se pudiera terminar de conformar algo que nos lleve tan siquiera al Nacional B.

Puerto Madryn tiene 125.000 habitantes, turísticamente es importante, en la parte industrial también lo es con el acero, y tiene dos equipos en la Primera Nacional. Santiago del Estero, que no era una provincia tradicionalmente deportiva, tiene metidos equipos en Primera y nosotros penando con la tercera división y no pudiendo llegar a meter otro equipo. Guaraní tiene una tradición notable que no la puede mantener. Eso en el fútbol.

En el básquet, las cosas son las que más o menos nos están salvando, porque lo de OTC es importante, trabaja muy bien Sergio Feversani con toda su gente. Hay jugadores que a pesar de las distancias y de estar en una provincia geopolíticamente alejada de los grandes centros, la gente quiere venir por la seriedad con que se trabaja, y a pesar de todo eso, no ha tenido un año bueno. La anterior temporada sí lo fue, no la última, donde el primer cachetazo lo recibe con una pronta eliminación de la Copa Sudamericana, de la Liga Sudamericana, después no entra como el año anterior entre los ocho y San Lorenzo lo barrió. Los chicos que habían sido campeones el año pasado, este año porque utilizaron muchos para la Liga Nacional, no pudieron estar. Ahora aparece Tokio, que está a un partido del ascenso.

En vóley no hay mucha proyección más que regionalmente. En hockey sobre césped se llega en algún momento a la primera, a la zona de campeonato, y se cae enseguida porque, salvo (Lucina) Luchy Von der Heyde, no hay otras con tanto roce. No es que no tengan nivel, porque está la chica de Pigerl, por ejemplo, que está jugando en Bélgica, también con un gran nivel, o algunas otras, pero como lo tienen cordobesas, tucumanas, mendocinas, metropolitanas. Y en lo individual, tratando de meter algo que aparezca en el atletismo, en artes marciales, pero no llegan a tener la gran convocatoria que tiene el deporte de conjunto.

En automovilismo, sí, atravesando una etapa que lo importante es la torta que no se va perdiendo para el automovilismo local con la presencia de categorías nacionales. Porque aún con mucho trabajo, a veces una categoría zonal, como está funcionando, era algo impensado tener más de 100 pilotos en el karting, más de 100 en la pista, más de 70 pilotos en el rally y la gente acompañando en todas las carreras y permite que venga una categoría nacional y que no absorba toda la atención es algo que nunca había pasado. Ahora viene el Turismo Carretera, pero el fin de semana se corrió Pista y fue un éxito.

Sí, como los eventos nacionales han pasado más allá del deportivo, de ser en eventos que se viven como experiencia más que nada.

Es como lo que decís. Por ejemplo, la presencia de la selección argentina de vóleibol, que terminó clasificando para los Juegos Olímpicos, eso atrajo la atención de la gente. Y muchas escuelitas de vóleibol comienzan a moverse un poco más. Entonces, hay que apuntar a grandes impactos para que se masifique en quienes practican estas actividades y puedan proyectarse a niveles regionales y nacionales.

Como que hoy falta la punta de la pirámide para que la base se siga creciendo.

Así es, seguro que sí. Y eso pasa, por ejemplo, de futbolistas. Fijate que en algún momento nosotros tuvimos a Patito Brítez, a Hugo Castillo, a Antonio Vidal González. Y hoy presencias importantes y continuas prácticamente no existen.

Cómo que se perdió la presencia de referentes en ciertos deportes locales.

Lo que pasa es que todo se ha hecho mucho más escasamente. Y de acá se van los chicos a los 10, 11 años. Fijate que el hijo de Vidal González, firmó un contrato profesional a los 16. Hace cinco que está jugando en Boca. A los 11 se fue allá. Y están los padres. Es decir, no está sufriendo desarraigo, que es uno de los aspectos, al irse tan chicos, que puede no sólo permitir desarrollarse totalmente, sino hasta volver en la frente marchita. Volver sin poder haber demostrado sus reales condiciones. Entonces, si el esfuerzo que están haciendo la familia Vidal con su hijo, Ezequiel, no lo pueden hacer todos los padres. No pueden dejar sin producir, porque sino, no tienen para comer, y no se pueden instalar en Buenos Aires. Fijate, hace cinco años. La posibilidad ahora está más próxima. Pero hay mucha gente que no, ni siquiera llega.



Perfil

Carlos García Coni

Profesión: Maestro de grado - Periodista deportivo de alma Nacido en Concepción de la Sierra

Edad: 77 años

Conduce desde hace 53 años Fórmula Tuerca

Publicó libros y obtuvo importantes galardones





Los medios antes, ahora y la diferencia generacional