Los medios antes, ahora y la diferencia generacional | El Territorio

Consultado sobre cómo ve la profesión periodística en la actualidad, García Coni se confiesa: “Yo lo comparo cuando empecé. Cuando arranqué en El Territorio en el 65, era prácticamente el único diario. Por ahí estaba el Paraná, pero El Territorio era un diario realmente importante, no sólo de Misiones sino del Nordeste. En televisión estaba Ultravox, Canal 2, de los hermanos Bonetti, y no había otra cosa. Después nace Canal 12. En radios estaban ZP5, Radio Provincia y LT4. No había otra cosa. Es decir, nuestra presencia digamos, no tenía competencia. Por ejemplo, cuando yo paso de Radio Provincia a LT4 en 1971, fue dar un paso gigante y de una proyección notable, porque además paralelamente me daba la incorporación al equipo de José María Muñoz con La Oral Deportiva, dando la información de los campeonatos nacionales aquí, con Guaraní y Mitre, como si fuera un hombre más del equipo”.

“Hoy -continúa- se ha dispersado notablemente el dial. Hay muchísimos canales, muchísimas radios, diarios. Además, el streaming, que viene empujando como loco, aunque nuestra generación no termine de entenderlo. He tenido algunas experiencias últimamente donde la respuesta es notable, cosa que uno no supone que así sea. Y además, las redes sociales, y todo va cambiando. El diario papel cada vez disminuye más, la televisión también, la radio es compañera cuando se viaja, cuando se anda, pero la profesión ha cambiado y evolucionando todos los días”.

“En lo personal, no entiendo, por ejemplo, el léxico que se utiliza. En ese sentido, yo he sido siempre muy respetuoso delante de un micrófono. No he trasladado el lenguaje callejero a una radio, a una televisión o algo que escribo, sino que es más coloquial, es diferente. Y estoy notando que hay muchos que hablan frente a un micrófono como si estuvieran en una vereda hablando con un amigo, y por ahí a los mayorcitos nos choca un poco, pero es la nueva generación, son las nuevas reglas. Por eso, si uno no se aggiorna a todo eso queda medio rezagado, he tratado yo de irme aggiornarnándome, pero ya alcanzo un techo. Yo la tecnología la puedo manejar medianamente, pero ya he sido superado enormemente. Cuando tengo algún problema, pido ayuda, porque si no, no se puede”.

Y en todo esto, en el medio aparece la inteligencia artificial también, ¿cómo ves eso?

Eso es imparable. La gente que no está de acuerdo dice, no, esto nos va a hacer mal, pero es imparable. Es como fue internet en su momento, fue imparable y sigue siendo imparable, y la inteligencia artificial será igual, habrá que tomar lo que uno cree conveniente y lo que no, desecharlo.

“Un buen periodista debe tener pasión por sobre todas las cosas”