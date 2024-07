Orgullosa varieté para celebrar la diversidad | El Territorio

La cuarta edición del Festival de Teatro por la Diversidad tendrá a Walter Bogado y Dany Toledo como presentadores de una gala con mucha comedia, stand up, música, humor y reflexión y con artistas invitados

miércoles 03 de julio de 2024 | 6:00hs.

Walter Bogado, organizador del Festival de Teatro por la Diversidad.

Con la libertad de amar y ser uno mismo como colorida bandera el sábado a las 21.30 en la Sala Mandové, calle Beethoven 1762, tendrá lugar el Festival de Teatro por la Diversidad. Será la cuarta entrega de este encuentro artístico autogestivo que se originó en el marco del mes del orgullo LGBTQ+ y que despliega una grilla de teatro, música, sketch, stand up y mucho humor y reflexión.

Los anfitriones de esta gala de artes escénicas serán Walter Bogado y Dany Toledo que se encargarán de convocar al escenario a los artistas invitados en esta edición.

Así saldrán a escena la cantante Vanessa Avellaneda, Carmen Centeno con las anécdotas de “Doña Conché”, Ariel Pawluszek y Emilio Larocca, entre otros.

Sobre la razón de ser de este festival que se celebró por primera vez en 2021, Bogado, actor e impulsor de esta iniciativa, expresó a El Territorio: “El Festival de Teatro por la Diversidad nace para sumarse desde el arte a las acciones del Día del Orgullo que se conmemora cada 28 de junio, y este año por cuarta vez tenemos la posibilidad de celebrar la libertad de amar y ser uno mismo, recordar las luchas históricas que han llevado a avances significativos en la conquista de la igualdad de derechos y la aceptación y que en el contexto del hoy tenemos que defender todo lo conseguido”.

Show y realidad

El festival propondrá al público una varieté con altas dosis de comedia, música y humor, y cada artista aportará su voz única y su perspectiva personal de la realidad social, compartiendo historias de amor, superación, resiliencia y orgullo.

“Es un espectáculo apto para todo público, pueden venir con los chicos si no tienen problema con eso, ya que no hay nada extraño. Y lo que buscamos es promover la inclusión y el respeto hacia todas las identidades y orientaciones sexuales, fomentando un espacio de diálogo y reflexión”, expuso Bogado y añadió, “queremos brindar una experiencia enriquecedora para todos los asistentes, y crear un ambiente de aceptación y apoyo mutuo”.

Úrsula, sin filtro, a escena.

El artista contó que esta vez y en medio del contexto de crisis económica no lograron apoyo oficial del Instituto Nacional del Teatro para realizar la propuesta, “casi bajamos los brazos, porque no conseguimos recursos para invitar a elencos de otros lados o hacer grandes cosas que habíamos soñado, pero gracias a la contención de los seres queridos, de los compañeros artistas, del aliento de la gente que decía, ‘dale hagámoslo igual, que no se corte’; y acá estamos con mucha expectativa por salir con el festival y reencontrarnos con el público, es una propuesta totalmente independiente y autogestiva”.

Pluralidad y unión

El evento de teatro tiene la temática trasversal de la diversidad y cada pieza de la varieté se seleccionó en función de ofrecer ese mensaje desde una perspectiva respetuosa, amplia y plural. “A través del arte y la cultura, buscamos unirnos como comunidad, celebrar nuestras diferencias y crear conciencia sobre la importancia de respetar y valorar a todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género”, puntualizó.

Personajes y voces

En la noche del sábado pisarán las tablas nuevamente con cierto aire de divas y sus llamativos peinados, la enfermera Úrsula Sokol y la empleada judicial Juana Etchegoyen Montes de Oca, personajes creados e interpretados por Bogado para unas obras estrenadas hacia 2010 y que con sus comentarios sin filtro de la realidad se ganaron el cariño de la gente.

“Van a venir las chicas nuevamente, y vamos a ver cómo andan hoy, el personaje de Montes de Oca toca algunas cuestiones de género y Úrsula seguro va a tener mucho para decir de la situación actual, si está contenta o no con el acuerdo salarial, de los paros y las marchas, vamos a ver qué opina. Ella es un personaje más político y me da lugar para jugar un poco con la lectura de nuestra realidad social, con la crítica y la autocrítica, con humor y con esperanza”, describió.

Es que para el ideólogo de esta apuesta por la diversidad, un objetivo principal del ciclo es proponer a la audiencia un producto que en su esencia plantee un mensaje desde el arte.

“Es necesario hacer una lectura crítica de la actualidad y a su vez, una especie de autocrítica, sobre qué nos está pasando como sociedad”, alentó.



Para agendar

Teatro por la Diversidad

El Festival de Teatro por la Diversidad será el sábado 6 de julio a las 21.30 en la Sala Mandové (Beethoven 1762). Entradas anticipadas $5.000, reservar al 376-4635014.

Y en puerta $6.000. La puerta del teatro se abrirá a las 21.