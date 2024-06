Marcha de los días: La economía en caída y sin rebote | El Territorio

Economistas sostienen que se aleja la anhelada recuperación en V de la economía argentina y el proceso económico está más cercano a un comportamiento en L, porque la caída prolongada continúa, mientras que los más optimistas esperan crecimiento como la forma de la pipa. Aumentos previstos ponen presión a la inflación. Apenas terminen los trámites administrativos se pondrán en marcha en Misiones obras de infraestructura. Créditos para yerbateros y la forestoindustria.

La economía argentina está en recesión y la caída es cada vez más pronunciada y no se detiene. La aprobación de la Ley Bases puso feliz al gobierno de Javier Milei, pero aún no provocó igual entusiasmo en el mercado, que no mostró ninguna reacción positiva. La Cámara de Diputados, con 147 votos a favor y 107 en contra, avaló la Ley Bases.

Ello fue posible con el acompañamiento de varias provincias a través de sus diputados, como lo hizo Misiones, para que el presidente Milei tenga la herramienta a fin de concretar el prometido despegue económico. Ahora se le acabaron las excusas al presidente, que debe mostrar resultados económicos que mejoren los bolsillos de los argentinos.

La megaley aprobada otorga al presidente Milei facultades legislativas, permite la privatización de empresas públicas y flexibiliza el régimen laboral. Milei se mostró exultante y celebró la sanción, al definirla como un hito, para avanzar en la prometida reforma estructural más grande de la historia.

Cuando se esperaba una buena reacción del mercado, no fue así. Al contrario, los hechos así lo demuestran y junio termina con todas las variables financieras en rojo. La respuesta negativa quedó reflejada en el comportamiento del dólar, que siguió subiendo en todas sus versiones, por caso, el blue cerró en 1.365 pesos. La floja liquidación de dólares del agro atenta contra la acumulación de reservas del Banco Central y afecta al dólar oficial. El Central se vio obligado a vender, en el cierre de la semana, 38 millones de dólares y termina el sexto mes del año con un resultado negativo en el mercado de cambios por 84 millones de dólares, lo que significa, además, que desde que asumió en diciembre Milei es el primer período con pérdidas de reservas por parte de la autoridad monetaria.

Lo cierto es que, tras seis meses de espera de la Ley Bases, las reacciones del mercado resultaron negativas y actuó a contramano de todos los pronósticos, porque también las acciones cayeron, el riesgo país subió y bajaron los bonos. Algunos economistas intentando encontrar explicación a esta reacción negativa concluyen que el mercado está aguardando otras señales del gobierno, como el prometido cambio de régimen monetario, la salida del cepo y hasta preocupa la dificultad que está teniendo el Banco Central (BCRA) para comprar reservas. No obstante Milei asegura que la entidad está muy holgada en materia de reservas, pensando además en los objetivos que están planteados en el acuerdo con el FMI.

Desde el organismo internacional destacaron que la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales aprobados tiene como objetivo mejorar la calidad de la consolidación fiscal, reducir aún más la inflación y apoyar la recuperación económica.

Tras la aprobación de las normativas tan esperadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron modificaciones que generaron más inquietud que tranquilidad. Sólo confirmaron que seguirá la suba del 2% mensual para el tipo de cambio oficial, seguirá el dólar blend para la exportación y negaron un proyecto de devaluación. Lo cierto es que se dejó el fin del cepo para una tercera etapa, sin brindarse ninguna fecha. Sólo se anticipó que habrá una reducción de la alícuota del Impuesto País cuando se reglamente la Ley Bases, allá por agosto y septiembre. El economista y expresidente del Banco Central Martín Redrado consideró como imprescindible levantar el cepo para que vengan las inversiones y la economía vuelva a crecer.

Además, Caputo al afirmar que se dejará de emitir para cubrir los intereses de los pasivos remunerados del BCRA, terminó reconociendo que la maquinita de emisión que tanto cuestionaban estaba en plena marcha. Lo dijo en otros términos al afirmar que se da inicio a la segunda etapa del plan de estabilización económica, cuyo eje será la emisión monetaria cero. En definitiva, la conferencia de prensa brindada por Caputo y Bausili no calmó ninguna de las principales ansiedades del mercado, sino que simplemente apuntó a posponerlas y terminaron atando la suerte de la emisión cero a un exigente desempeño fiscal.

Números que preocupan

Como se indicó, la megaley era esperada por los inversores al significar un punto de inflexión para la actividad económica, pero aún no registró señales positivas como tampoco se observa un plan de estabilización que ponga freno a la caída y permita una recuperación de la actividad. Las mediciones semanales o mensuales si bien son volátiles, sirven para leer tendencias. La producción industrial en mayo cayó 10,9% con respecto al mismo mes de 2023. El consumo de carne vacuna cayó a su peor nivel en los últimos 30 años. En cuanto al resto de la rama alimentos y bebidas registró un descenso menos profundo. La recesión económica se profundizó en abril con caídas interanuales de hasta 23,8% en centros de compra, supermercados y autoservicios mayoristas. Relevamientos privados determinan que las ventas de supermercados y autoservicios cayeron 7,8% anual entre enero y mayo. Sólo en la venta de gaseosas, vinos, cervezas y otras caen a un ritmo superior al 20%. La industria metalmecánica acumula 16 meses de caída. Es decir, la mayoría de los rubros están en la misma dinámica, como los casos de la industria automotriz y la industria siderúrgica. Es lo que dan cuenta las entidades empresariales como la Cámara del Acero, Adefa y Acara, al señalar que la producción de hierro y acero se contrajo 5% mensual en mayo, la de autos cayó 9% y los patentamientos de vehículos disminuyeron 4%.

Milei sabe que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio será mayor al 4,2% que marcó el mes previo. Según relevamiento de Eco Go, el IPC general será de 5,7% en junio y en el rubro alimentos subirá 3,2%. Como se verá, también servicios como el de energía eléctrica se incrementarán, como ya sucedió con la tarifa de peaje con nuevo incremento.

Sobre la recuperación

De esta manera, parece extinguirse la recuperación en V, de la victoria, que proyectaba el gobierno de Javier Milei. Es decir, tras alcanzar el piso, un rebote automático hacia arriba, lo que parece cada vez menos probable. El economista Redrado también advirtió que aun la economía no tocó el piso, por lo que tampoco cree sobre un rebote en V de la economía porque no hay motores de recuperación para ello y se inclinó por un rebote más adelante en L, es decir de pronunciada caída a una primera meseta. Hay otros economistas que ensayan otra posibilidad, como de la recuperación como de la pipa de Nike, es decir una primera meseta y un repunte menos pronunciado. De esta manera, si bien algunos economistas, se inclinan que el rebote podría parecerse más a una pipa, o crecimiento en serrucho, no es posible todavía porque la caída continúa y el mercado de consumo se achicó.

También es cierto que se reconoce, pero parece no ser suficiente, la significativa desaceleración de la inflación en mayo y es lo que festeja el autoproclamado precandidato al premio Nobel de Economía Javier Milei. Se espera que con menos inflación se logre una mejora de los ingresos de las familias y con ello una recomposición de la demanda interna. Es lo que afirman desde la consultora dirigida por Orlando Ferreres y cuyo director del centro de estudios económicos es Fausto Spotorno, uno de los miembros del consejo de asesores económicos del presidente de la Nación.

El último informe de Ferreres difundido esta semana mostró un desplome interanual industrial de 9,8% y de 1% mensual en mayo que confirma que la economía está lejos de rebotar en forma de V y, en cambio, se mueve en dirección a una L con una recesión más extendida en el tiempo. A ello se suma que el desempleo llegó al 7,7% de la población y 1,7 millones de argentinos buscan y no encuentran trabajo, porque también deben competir con los demandantes de empleos, que son aquellos que al no alcanzarles solo un ingreso salen a buscar otra actividad para mejorar sus salarios. Con menos ingresos, hay menos consumo y se esperan inversiones para impulsar el rebote.

Aumentos que meterán presión a la inflación

Si hay algo que tensa la economía familiar es el aumento de la tarifa eléctrica. La Secretaría de Energía de la Nación determinó un incremento de alrededor del 300% en el costo de la energía eléctrica y modificó los topes subsidiados además de revisar la situación de los ingresos de los usuarios. Ante tal panorama, desde Energía de Misiones Sociedad Anónima (Emsa) se viene encarando un intenso trabajo de concientización sobre lo que representará el aumento de luz y recomendar que se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase), para tratar de sostener parte de los subsidios nacionales. El incremento forma parte del sinceramiento del precio de la energía dispuesto por el presidente Milei y representará una fuerte tensión en el intento del gobierno nacional de mantener en baja la inflación. Usuarios de provincias como Misiones tienen alta dependencia de la energía eléctrica porque el uso de luz es mayor al no contar con el servicio de gas natural.

Leyes para el cuidado del ciudadano

En la Cámara de Diputados de Misiones esta semana se creó el Instituto del Quemado, creado a instancias del diputado Carlos Rovira. Funcionará en el ámbito del Parque de la Salud, donde se brindará a quemados pediátricos y adultos todos los cuidados, con lo cual suma además a la dependencia un nuevo servicio de calidad y vanguardia. El autor de la iniciativa resaltó que estos pacientes requieren de un equipo interdisciplinario idóneo e infraestructura adecuadas. Además de la mirada de profesionales que destacaron la importancia de la ley.

Como para seguir la evolución de la tecnología y generar nuevas normativas, ingresó para su tratamiento en la Legislatura un proyecto que impulsa la creación de una fiscalía especializada para combatir ciberdelitos. Advierten que surgió a instancia de la inquietud de los ciudadanos y para hacer frente a nuevas modalidades delictivas.

De los papeles al arranque de obras

Con el arranque del séptimo mes del año, también se volverán a poner en marcha las máquinas viales e importantes obras de infraestructura en Misiones. Ello será concretado a medida que se completen los trámites administrativos. De esta forma, comenzará la reactivación de la infraestructura pública en la provincia. Ello se empieza a concretar tras las gestiones del gobernador Hugo Passalacqua.

A favor de la yerba y la forestoindustria

A su vez, tal como se había anticipado y como reconocieron los productores, el gobernador demostró su compromiso a favor de los yerbateros, para encontrar herramientas que beneficien al sector, además de poner a disposición $5.000 millones en créditos blandos, a tasa de 26% y con una bonificación de 10 puntos por parte de la Provincia. Se informó desde la Provincia que ello está destinado a secaderos y molinos que compren materia prima y paguen precios de $400 la hoja verde. De igual manera, están disponible otros $4.000 millones para el sector forestoindustrial, también con iguales ventajas y bonificación, destinados a equipamiento de aserraderos o maquinaria.

Extensión de los Ahora y desendeudamiento

Además, el mandatario provincial se mostró enfocado en mantener planes que ayuden al bolsillo de los misioneros como la extensión de los programas Ahora, que se mantienen con diversas mejoras.

Del mismo modo, además de cumplir con la administración pública depositando con antelación los salarios como ocurrió el viernes 28, también lanzó un plan de desendeudamiento para los trabajadores públicos.