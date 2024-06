Bolivia: intrigas y acusaciones cruzadas tras el intento de golpe | El Territorio

El pasado miércoles hubo un intento de derrocar al presidente Luis Arce. La acción violenta fue rápidamente sofocada, pero quedaron dudas de los motivos y organización

El presidente de Bolivia, Luis Arce, apuntó ayer que el objetivo de los militares que intentaron un golpe de Estado hace dos días era poner al excomandante del Ejército Juan José Zúñiga como presidente y que se está investigando la posible participación de la derecha boliviana.

En una entrevista con The Associated Press, el mandatario lucía más relajado tras las horas tensas que le tocó vivir el miércoles cuando un grupo de militares asaltó el palacio presidencial en La Paz con tres vehículos militares blindados. En uno de ellos iban el entonces comandante Zúñiga y su hombre de confianza.

“Venían y querían tomar el gobierno, ellos mismos lo han dicho”, dijo el mandatario. “El propio Zúñiga declaró que querían tomar el Estado”. Según Arce, el día del golpe hubo una reunión en la que participaron los militares acusados, oficiales en reserva y “personal civil”.

“Se está investigando a los actores y a la gente que estuvo detrás”, señaló. El intento de golpe fallido del miércoles sumió al país en la tensión y el caos políticos por varias horas, hasta que la cúpula militar fue destituida y reemplazada por nuevos mandos nombrados por el mandatario boliviano. Por el momento hay 21 detenidos, entre ellos los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. El despliegue masivo de uniformados y vehículos militares dejó al menos 15 heridos.

Arce cuestionó a los opositores que han puesto en duda el intento fallido de golpe.

“Al principio, todos dijeron que había que salir a defender la democracia en momentos en que ocurría el golpe, pero cuando vieron nuestra actitud firme y que no nos íbamos, cambian su relato y Zúñiga les da argumentos para que después hablaran de una farsa”, dijo el mandatario, en alusión a los comentarios del excomandante del Ejército de hace dos días, cuando aseguró que Arce conocía los planes militares. También cuestionó a sus críticos por supuestamente relegar los asuntos económicos ante las disputas internas en el partido oficialista entre Arce y el expresidente Evo Morales por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones del próximo año. “Bolivia tiene una economía que crece, una economía en crisis no crece. Tenemos una de las inflaciones más bajas de la región. Argentina, Chile y otros países tienen inflación, pero no se habla de crisis”, dijo. Lo que hay son “problemas transitorios” como la escasez de dólares y combustibles que “estamos resolviendo”, defendió el mandatario.

“En todas las economías hay problemas, ninguna funciona con piloto automático”, recalcó.

Sobre los 21 detenidos por su presunta implicación en el intento fallido de golpe y sobre los comentarios de sus familias de que fueron engañados por Zúñiga para participar en el despliegue militar, Arce dijo que está en manos de la justicia investigar los hechos y la participación de los investigados.

Familiares de algunos uniformados detenidos aguardaban el viernes en las puertas del centro policial donde permanecían bajo arresto y defendieron que sus parientes eran inocentes. “Tendrán que responder los involucrados, no es un asunto del gobierno”, dijo.

Reconoció que tiene “diferencias con el compañero Evo (Morales)”, a quien llamó el mismo miércoles para advertirle que se pusiera a buen recaudo. “Nuestras diferencias tienen que ver sobre quiénes son dueños del instrumento político (MAS): para nosotros son las organizaciones sociales, para Evo él es el dueño y por eso sus ataques” al gobierno. Pero el día del despliegue militar le avisó: “Venían por mí y le llamé para decirle que después iban por él y que se ponga a buen recaudo”, dijo Arce.

Mucha se gente se volcó ese día a los mercados para abastecerse y a los cajeros para obtener efectivo ante el temor de que la crisis se prolongase, pero pocos salieron a la calle a defender al gobierno.

Arce calificó de “normal” esa reacción de los bolivianos. “Cuando hay un golpe de Estado, hay miedo en la gente”, dijo. Y recordó lo ocurrido durante la crisis política de 2019 tras unas elecciones denunciadas como fraudulentas que provocaron un estallido social con 36 muertos que obligó a renunciar a Morales.

Investigan razones del alzamiento militar y versiones contra Arce

Juan José Zúñiga está detenido.

El general Juan José Zúñiga, el exjefe militar que lideró esta semana un fallido intento de golpe de Estado en Bolivia, dijo que “en algún momento se sabrá la verdad” sobre esos hechos cuando era trasladado ayer a un penal de alta seguridad en las afueras de La Paz.

“El resto son inocentes, hay inocentes”, alcanzó a decir Zúñiga a la prensa en una aparente referencia a los otros 21 detenidos, mientras era introducido a un vehículo en medio de un fuerte dispositivo policial. El excomandante del Ejército estaba esposado y resguardado por dos agentes de la policía.

El penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a donde fue llevado Zúñiga, está situado a unos 50 minutos por carretera de La Paz en la vecina ciudad de El Alto. Allí también está detenido preventivamente desde hace un año y medio el gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho por la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Zúñiga es investigado por el alzamiento armado y terrorismo junto al excomandante de la Armada, vicelmirante Juan Arnez, y el excomandante de una brigada mecanizada del ejército, el coronel Edison Irahola. Estos dos últimos tambien fueron traslados al mismo penal esposados y escoltados por policías. Otros 14 de los 21 detenidos comparecían el sábado ante un juez de medidas cautelares, quien podría también ordenar prisión preventiva para ellos mientras son investigados. La audiencia se realizaba de modo virtual por razones de seguridad. Todos son procesos por alzamiento armado y terrorismo. El abogado Alexis Fuentes, defensor de uno de los detenidos, cuestionó la decisión de la fiscalía de procesar por el mismo delito a todos los detenidos. “Eso no tiene lógica, no hay individualización de los delitos de cada uno de los procesados”, se quejó.

En las afueras de la policía, medio centenar de seguidores del presidente Luis Arce gritaban “¡Cárcel para Zúñiga!”. Muy cerca de la zona estaban los familiares de los 21 detenidos por la asonada militar entre ellos la esposa de Zúñiga, Graciela Arancibia.

“Estamos siendo acosadas, hostigadas y eso es injusto. Soy madre de un niño de seis años y pido respeto”, dijo la mujer a la panresa entre sollozos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, supervisó el traslado de Zúñiga. Ante los reclamos de algunos aprehendidos que aseguran haber cumplido órdenes, del Castillo dijo que es norma en las fuerzas armadas que las “órdenes se dan por escrito”.

“Hay militares que se insubordinaron a Zúñiga y serán testigos. Estamos investigando”, gregó.

El presidente Arce aseguró la víspera a The Associated Press que el objetivo de los golpistas era derrocarlo y poner en el poder a Zúñiga, el excomandante que fue colaborador cercano al mandatario desde 2022 cuando asumió el cargo.

Opositores al presidente Arce, entre ellos el propio expresidente Evo Morales y líderes de organizaciones ciudadanas, han puesto en duda la versión del gobierno y dicen que se trató de un autogolpe con base en las declaraciones de Zúñiga, quien, al ser detenido, dijo que fue el mandatario quien le pidió planear una acción militar para levantar su popularidad.

El mandatario ha desmentido esa acusación. “Por supuesto que rechazo esa versión”, aseguró.

Arce afronta un creciente clima de malestar social debido al deterioro de la economía y el alza en el costo de vida.