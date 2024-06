Lacunza advirtió por el atraso cambiario | El Territorio

domingo 30 de junio de 2024 | 6:02hs.

El último ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, advirtió que si “seguimos pronunciando un atraso cambiario incipiente” cada día será más difícil “salir del cepo”, algo indispensable para comenzar la segunda etapa del gobierno de Javier Milei.

“La próxima etapa (del gobierno de Milei) debería terminar, no inmediatamente, pero tampoco en un futuro demasiado alejado, con levantar las restricciones cambiarias. Y digo no demasiado alejado, porque si no, no va a haber crédito, no va a haber reactivación, entonces se va a complicar todo. Y entonces, va a ser difícil levantar el cepo, si seguimos pronunciando un atraso cambiario incipiente”, advirtió Lacunza.

Para el economista ligado a Mauricio Macri, lo hecho hasta ahora por Javier Milei ha sido relativamente bueno porque evitó una “catástrofe” por la situación heredara por el gobierno anterior, pero a su vez admitió que tuvo como contracara una recesión muy aguda. “Claramente, así como veníamos, no podíamos seguir. El gobierno anterior nos dejó a las puertas de una catástrofe. Porque podía tener distintas manifestaciones, hiperinflación, corralitos, defaults. Bueno, eso creo que fue corrido a un costado”, evaluó Lacunza en CNN Radio. Sin embargo, señaló que “la contracara de eso es una recesión muy aguda, del orden del 5% que hay en la producción, que obviamente no es gratis en términos económicos, sociales y hasta políticos”.

Para la segunda fase, Lacunza considera que “la Ley Bases es un buen instrumental, un punto de partida para hacer reformas micro. Pero, como siempre, la micro acompaña, pero la macro manda. Y la macro, básicamente, o el tipo de cambio, es un instrumento muy decisivo, muy fundamental en esa estabilidad”.