Caputo anunció un plan para ir a emisión cero y rechazó devaluar | El Territorio

El ministro de Economía dijo que el plan económico entró en una segunda etapa. Explicó que no tienen fecha puesta para salir del cepo cambiario

sábado 29 de junio de 2024 | 6:02hs.

Caputo dijo que esperan una recuperación en esta segunda etapa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer por la tarde que el plan económico ingresa en una segunda etapa, que busca reducir los intereses que paga el Banco Central.



“Ya estamos en la segunda etapa del plan de estabilización, que consiste en ir a cerrar la segunda canilla de emisión monetaria, los intereses que el BCRA paga”, dijo el funcionario, en conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda, junto al Presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.



El anuncio se produjo en medio de dudas en los mercados sobre el futuro de la economía del país, con una inflación superior al 200% anual y una pobreza cercana al 50%.



“Queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez para que de alguna manera deje de haber ansiedad sobre cuando va a ser la salida del cepo cambiario”, dijo en alusión a las restricciones vigentes para el mercado cambiario.



Además, Caputo aseguró: “No estamos enamorados del cepo cambiario, lo vamos a levantar en la tercera etapa del plan de recuperación, aún no hay fecha”.



El presidente aseguró esta mañana que “ya pasó la etapa del déficit cero” y que “se viene el cambio de régimen monetario”. Además, anticipó que en agosto próximo se podría efectuar “la baja del Impuesto Pais”.



“Ya pasó la etapa del déficit cero y ahora se viene el cambio de régimen monetario”, señaló el mandatario en una entrevista en La Nación+, donde además relativizó el pago de bonos a los jubilados.



“En la fase 2 empezás a aprovechar los réditos de haber hecho la estabilización. Eso va a significar un nivel de actividad recuperándose, una mejora de empleo, una mejora de salarios, de jubilaciones, tasas de interés más bajas, la existencia de créditos y un proceso de inversión donde el Rigi juega un rol fundamental para poder conseguir las inversiones”, explicó el jefe de Estado.



Como adelantó Ámbito, esta segunda etapa estará centrada en la “emisión cero”. “Básicamente, lo que nosotros estamos apuntando es a que lo que se denomina la base monetaria amplia, no varíe más”, sostuvo Milei.

Los mercados no sintieron la Ley Bases y el dólar volvió a subir

El dólar libre volvió a subir ayer y se acercó máximos, mientras que el Banco Central tuvo que vender divisas en el mercado de cambios, en una rueda financiera donde también cayeron los precios de las acciones y los bonos.



La cotización libre del dólar cerró con alza de 10 pesos o 0,7% en el día, a $1.365 para la venta. La divisa llegó a operarse a $1.345 en los primeros negocios. En la semana el “blue” se disparó 65 pesos o un 5% y llegó a marcar un máximo intradiario de $1.380 el miércoles, mientras que a lo largo de junio la divisa informal se encareció en 140 pesos o un 11,4 por ciento. La brecha cambiaria con el dólar mayorista, que subió 50 centavos a 912 pesos, quedó en el 49,7 por ciento. Aunque el monto operado se sostuvo en un importante nivel de U$S 404,2 millones en el segmento de contado, el Banco Central volvió ayer a vender divisas en la plaza, para terminar con un saldo negativo de U$S 38 millones por su participación cambiaria. En tanto, las reservas internacionales terminaron con una baja en el día de U$S 732 millones, en los U$S 29.016 millones. El descenso de las reservas obedeció a un ajuste tras haber finalizado con saldo vendedor en tres de las cinco ruedas de la semana, pero también tuvo un fundamento contable, que se registra en cada cierre de mes y se compensa en las primeras ruedas del mes siguiente, un movimiento que también se dio en meses anteriores.