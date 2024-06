Preocupación demócrata por el desempeño de Joe Biden | El Territorio

Tras el debate del jueves frente a Donald Trump se lo vio disminuido. Fuerte optimismo en el partido Republicano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que tiene la intención de derrotar a su rival republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre y no dio señales de que esté considerando abandonar la carrera tras su pobre desempeño en un debate, lo que preocupó a los demócratas.



El veredicto ha sido unánime y condenatorio. Fue un “desastre político” que causó “consternación” dentro de las filas del partido cuando faltan poco más de cuatro meses para las elecciones.



“Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio”, dijo un eufórico Biden en un mitín en Carolina del Norte, animado por una multitud que coreaba “cuatro años más”. “No volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego”, agregó. El enfrentamiento del jueves frente a Trump le otorgaba la posibilidad de demostrar que su avanzada edad no era un limitante para la aptitud del cargo y para poder retratar públicamente a su rival como una real amenaza para la democracia estadounidense.



Maria Shriver, miembro destacado de la dinastía demócrata Kennedy, hizo una declaración que más bien parecía una elegía de las esperanzas de reelección de Biden. “Amo a Joe Biden. Sé que es un buen hombre”, publicó en la red social X. “Esta noche fue desgarradora en muchos sentidos (...) Hay pánico en el Partido Demócrata”.



Ambos candidatos regresaron a la campaña electoral ayer: Trump se presentó en Virginia y Biden en Carolina del Norte, ambos en el este del país. “Estoy aquí en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre”, dijo Biden en un intento de repuntar su campaña mientras que las encuestas muestran que el estado favorecía a Trump incluso antes del debate entre ambos. Por ahora ninguna personalidad demócrata ha pedido públicamente a Biden que se retire, y la mayoría sigue una línea clara del partido sobre mantener la fórmula existente. “Nunca le daré la espalda al presidente Biden”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom.