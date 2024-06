EE.UU. condenó a red bancaria encubierta que financió a Irán | El Territorio

El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra unas 50 personas y firmas que financiaban armamento

miércoles 26 de junio de 2024 | 6:02hs.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer un paquete de sanciones sobre una “extensa red bancaria en las sombras”, conformada por 50 individuos y empresas, que favorecían las operaciones del Ejército de Irán. Todos los implicados se dedicaban a la venta de petróleo y productos petroquímicos de Teherán, ya sea desde Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos o las Islas Marshall.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Washington precisó que por medio de estas maniobras, el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica obtenían acceso ilícito al sistema financiero internacional -ya que existen sanciones sobre estos actores- y, con ese dinero, financiaban armamento para sí, para Medio Oriente y para Rusia, así como y el funcionamiento de grupos terroristas.

Se estima que desde 2020 ya han procesado miles de millones de dólares de esta manera.

Con este anuncio, sin embargo, todas las compañías y los sujetos quedaron impedidos de acceder a cualquier propiedad o activo financiero que posean en el país, y tampoco podrán realizar negocios con ciudadanos o empresas estadounidenses.

El vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, sostuvo que esta decisión fue una muestra más de que desde la Casa Blanca se “seguirá persiguiendo a quienes pretendan financiar las actividades terroristas desestabilizadoras de Irán”. “Seguimos trabajando con aliados y socios, así como con la industria financiera mundial, para aumentar la vigilancia contra el movimiento de fondos que apoyan el terrorismo”, insistió.



Elecciones presidenciales el viernes

El líder supremo de Irán pidió ayer una participación “máxima” en las elecciones presidenciales del viernes para “superar al enemigo”, y condenó a los políticos que según dijo creen que todo lo bueno procede de Estados Unidos. Aunque no mencionó a ningún candidato concreto, los comentarios del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, parecían una crítica directa al único aspirante reformista en campaña, el cirujano cardiaco Masoud Pezeshkian, de 69 años. “El que tiene la más mínima oposición a la revolución, (...) al sistema islámico, no es útil para ustedes”, dijo Jamenei. “La persona que está apegada a Estados Unidos e imagina que sin el favor de Estados Unidos no es posible dar un paso en el país, no será un buen colega con ustedes”.