Dudas en cambios por Ganancias y privatizaciones en Ley Bases | El Territorio

No hay certezas del acuerdo que posibilite los cambios en los que quiere insistir el oficialismo. También hay diferencias por el impuesto a los Bienes Personales

domingo 23 de junio de 2024 | 6:02hs.

Los proyectos tendrán dictamen de comisión el martes y serán tratados el próximo jueves en el recinto.

El retorno del presidente Javier Milei de su viaje por Europa marcará el inicio de una etapa crucial para el gobierno, con el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, tras su paso por el Senado.



Tras meses de debate parlamentario y negociaciones con sectores de la oposición, se anticipa que los proyectos obtendrán dictamen de comisión el martes y serán tratados en Diputados el jueves 27 de junio.



Luego de las modificaciones introducidas en el Senado, ahora será responsabilidad de Diputados decidir si aprueba esos cambios o mantiene la versión original, especialmente en aspectos como el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el plan de privatizaciones que incluye a Aerolíneas Argentinas.



El gobierno confía en contar con el apoyo necesario de la oposición dialoguista, aunque reconoce que el capítulo sobre privatizaciones presenta desafíos significativos.



En este sentido, funcionarios de la gestión libertaria insistieron en los últimos días en la importancia -para Balcarce 50- de que se repongan los apartados sobre el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y también, de ser posible, mantener completo el listado de empresas estatales que podrían pasar a manos privadas, entre ellas, Aerolíneas Argentinas.



El gobierno espera que la oposición dialoguista aporte los votos necesarios para avanzar en tal sentido. De todos modos, si bien es probable que Diputados logre retrotraer algunos de los cambios efectuados por el Senado en el paquete de Medidas Fiscales, a priori el capítulo sobre Privatizaciones supone para el oficialismo un camino más pedregoso. Es decir, no es tan seguro que pueda reintroducir en la nómina inicial a la aerolínea de bandera, junto con el Correo Argentino y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA).



Francos aclaró en una entrevista que no existen acuerdos con los bloques del Senado que se tengan que respetar. “No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo”, fue la declaración de Francos ante El Observador.



Ese es uno de los principales problemas para el gobierno ya que el miércoles el bloque de senadores de la UCR sacó un comunicado en el que destacan las “modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de Privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal”.



Por el lado del PRO, se estima que sus legisladores otorgarán luz verde a las pretensiones de la Casa Rosada: “Nosotros en abril pasado votamos esto a conciencia y vamos a insistir ahora en la importancia de sostener la redacción original”, dijo a Noticias Argentinas una diputada de ese espacio.



Una postura similar adoptaría la UCR, a juzgar por recientes comentarios del jefe de esa bancada, Rodrigo De Loredo. Es “inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentado por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas”, se diferenció el cordobés en redes sociales, al defender su postura en favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas.



Por otra parte, también se espera que la Coalición Cívica, en general, acompañe los pedidos del gobierno, aunque con un signo de interrogación con respecto al Blanqueo de Capitales. En tanto, en Hacemos Coalición Federal (HCF), el futuro de la compañía aérea de bandera genera por estas horas algo más de discusión interna, al igual que la posibilidad de mantener vigente el Monotributo Social. En ese espacio, comandado por Miguel Ángel Pichetto, entienden que se deberían respetar los acuerdos alcanzados por el Senado, para mantener de esa manera un vínculo institucional saludable entre ambas cámaras.

Ya hay dos gobernadores para el 9 de julio

Durante el acto oficial por el Día de la Bandera, Javier Milei insistió con la convocatoria a expresidentes y gobernadores para celebrar el Pacto de Mayo, una invitación que originalmente había hecho durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, y que debió entonces postergar ante el primer traspié de la Ley Bases. Ayer, dos gobernadores confirmaron su presencia en la ceremonia que el presidente planea para el 9 de Julio, en Tucumán, con motivo del Día de la Independencia.



Se trata de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). El primero, no obstante, adelantó que buscará incluir algunos ítems al punteo proyectado por el presidente.