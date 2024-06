Empresa Nvidia alcanzó el mayor valor del mundo por el trabajo de IA | El Territorio

La firma Nvidia superó, el martes pasado, el valor de los 3,24 billones de dólares. Luego volvió a ceder el lugar a Microsoft, que también compite en el sector informático

domingo 23 de junio de 2024 | 6:02hs.

Desde Nvidia también trabajan en la IA para robots.

Si a alguna empresa le ha sentado bien la inteligencia artificial (IA) es Nvidia, que llegó a cotizarse como la más valiosa del mundo, con una capitalización de 3,34 billones de dólares. Nvidia ha pegado un salto en bolsa del 175% este año, haciendo que el 18,5% de Microsoft y el 11% de Apple se vean apenas como un impulsito.



Pero ¿cómo se estima esa cifra? “Se llama capitalización de mercado (market cap, en la jerga financiera) y es un valor objetivo en un momento determinado del tiempo. Se calcula multiplicando las acciones en circulación, la mayoría en poder de inversores institucionales, como grandes fondos de inversión, por el precio de mercado de cada acción”, explicó a La Nueva el especialista en finanzas y decano del departamento de Ciencias de la Administración de la UNS, Gastón Milanesi.



Más allá de la cifra sideral, lo llamativo del caso es el crecimiento de la cotización bursátil de Nvidia en un cortísimo lapso: su acción subió más del 215% en el último año y más del 3.400% en los últimos cinco. Su inmediata seguidora apenas ganó 19% en 2024.



De acuerdo con el sitio especializado Yahoo! Finance, Nvidia cruzó la barrera del billón de dólares el 13 de junio de 2023 y avanzó hasta el casillero de los 2 billones en marzo de este año, para superar, rápidamente, los 3 billones. Así, Nvidia logró superar el techo de los 3 billones en apenas 96 días, epopeya que a Microsoft le llevó 945 días y más de 1.000 a Apple.



Qué hace

En una apretadísima -y quizá excesiva- síntesis, se puede decir que Nvidia está íntimamente ligada al desarrollo reciente de la inteligencia artificial (IA). De un modo más riguroso, fabrica potentes microprocesadores que operan como el “cerebro” de la IA.



“El valor de la empresa surge de las expectativas que genera y de su organización. Nvida hace chips para la IA y es claro que se trata de un campo donde todo a futuro es crecimiento. Y eso genera ganancias, que fortalecen la posición financiera de la compañía”, acota Milanesi. Agregó que Nvidia es parte del selecto club de los gigantes tecnológicos que suelen contar con una muy buena gestión empresarial y altísimo capital intelectual, lo que se traduce en excelentes proyecciones financieras.



“Son empresas de la nueva economía. En el pasado analógico la construcción de una marca demoraba mucho, por eso la expansión de las empresas en esos años era mucho más lenta que en la actualidad. Hoy por hoy una empresa puede ser totalmente desconocida, pero si consigue desarrollar una tecnología disruptiva y obtiene financiamiento por medio de capital de riesgo, puede lograr grandes avances en mucho menos tiempo”, señala, para finalizar, Milanesi.

Desde videojuegos al razonamiento

En los años 90, Nvidia nació con la intención de mejorar los gráficos de videojuegos y otras aplicaciones. De esa forma fue que desarrolló, en 1999, los GPU. Sin embargo, cuenta BBC, en 2006 investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que los GPU servían más que para mejorar los gráficos: podían acelerar operaciones matemáticas. Algo que los procesadores tradicionales no podían.



Esa investigación llevó a Jensen Huang, cofundador y actual CEO de Nvidia, a tomar una decisión que transformaría la inteligencia artificial. “Invirtió los recursos de Nvidia para permitir que los GPU fueran programables. Y, por tanto, ampliando las capacidades de procesamiento más allá de los gráficos”.



Hacerlo permitió acelerar el procesamiento en las redes neuronales. Estas, inspirándose en el funcionamiento del cerebro humano, son la clave de la inteligencia artificial. Consisten en la interconexión de neuronas artificiales, o nodos, para procesar información. Son, en pocas palabras, las que permiten simular el aprendizaje y la adaptabilidad. Pero el buen momento de Nvidia no sería permanente. Por cuenta del boom de la inteligencia artificial, han aparecido nuevos competidores en el mercado, así como otros que buscan desarrollar sus propias versiones de GPU para inteligencia artificial. Es el caso de empresas como Intel, Google y Amazon.



Sin embargo, lejos de generar preocupación en Nvidia, es causa de un reto. Ian Buck, gerente general de Nvidia, asegura a BBC que “ahora que todos necesitan inteligencias artificiales, es tarea de los demás descubrir cuál será su contribución”.



Google tiene sus unidades de procesamiento de tensor (TPU), que se utilizan no solo para los resultados de búsqueda sino también para ciertas tareas de aprendizaje automático, mientras que Amazon tiene un chip personalizado para entrenar modelos de IA. Por su parte, Microsoft y Meta están desarrollando sus propios chips de IA.

La IA superará a los humanos y llega una nueva revolución industrial

Jensen Huang vaticinó que todo cambiará en los próximos cinco años.

Jensen Huang aparece como uno de los hombres más importantes en el mundo de la tecnología actualmente. El fundador de Nvidia afirmó esta semana que la llegada de la inteligencia artificial lleva a una “nueva revolución industrial”, durante su intervención en la Universidad Nacional de Taiwán.



“Por primera vez, la industria de las tecnologías de la información, que vale 3 billones de dólares (2,76 billones de euros), está a punto de crear algo que (derivará en) una industria de 100 billones de dólares (92,11 billones de euros)”, afirmó el también consejero delegado de Nvidia. El discurso de Huang estuvo cercano a las dos horas, donde se refirió a los principales desarrollos de su firma. Entre ellos, aparece Earth-2, el “clon digital” de la Tierra que ofrece predicciones climáticas con suma precisión, y las “fábricas de inteligencia artificial” que desarrollan con la arquitectura Nvidia Blackwell.



Según lo que explicó, las aplicaciones que estén basadas en inteligencia artificial generativa pedirán menos energía para funcionar, además de que serán más rápidas. Esto generará un impacto “muy profundo” en toda la industria tecnológica. “Estos últimos 60 años, hemos visto dos o tres cambios que lo modificaron todo en el mundo de la tecnología. Está pasando eso ahora mismo”, apuntó al mencionar que no habrá una industria manufacturera de ordenadores, ya que considera que los mismos ordenadores estarán a cargo de los procesos de fabricación.



En cinco años

Desde hace tiempo existe cierto temor entre algunas personas debido a las capacidades cada vez mayores de esta tecnología. Incluso Jensen Huang, CEO de Nvidia, advierte sobre este tema y afirma de nuevo que la IA “superará a los humanos en cinco años”.



No es la primera vez que el directivo de Nvidia, compañía que recientemente presentó el chip más potente del mundo y su proyecto con el que diseñarán robots humanoides, habla sobre la inteligencia artificial. El pasado mes de febrero, Jensen Huang ya alertó del empleo que desaparecerá en un futuro, asegurando que “ya no hace falta aprenderlo”. Incluso en enero aseguró que esta tecnología podría superar al ser humano en cinco años. Una afirmación que ahora vuelve a reiterar. El director ejecutivo de la compañía vuelve a pronosticar que la inteligencia artificial generativa (AGI) superará a los humanos en cinco años. Una afirmación que realiza en una sesión de preguntas y respuestas con miembros de la prensa tras su conferencia anual de desarrolladores GTC; aunque añade que todo depende de cómo se defina el término.



Videojuegos palpables

El avance de la inteligencia artificial aplicada a juegos ha sido impresionante, y hay que reconocer que Nvidia ha sido la gran impulsora de esta tecnología. En una entrevista el CEO de la compañía, Jensen Huang, dijo que con el Nvidia DLSS podría mejorar hasta tal punto que será capaz de generar por completo texturas de gran calidad, objetos e incluso personajes completos. Por ejemplo, gracias a la IA se podrían conseguir escenas con cuatro personajes renderizados de manera tradicional y otros dos personajes generados por inteligencia artificial. Esto reduciría en gran medida el consumo de recursos, y podría mejorar mucho el rendimiento.