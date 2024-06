Diputados preparan el último debate para la Ley Bases | El Territorio

Se aceleran negociaciones y estrategias para lograr algunas modificaciones. Desde Unión por la Patria remarcaron que sostendrán su rechazo a la propuesta

sábado 22 de junio de 2024 | 6:02hs.

El oficialismo quiere ganar con modificaciones parte del terreno cedido para la aprobación en el Senado.

La Cámara de Diputados se prepara para el último debate de la ley Bases tras la aprobación en el Senado. El oficialismo busca sesionar el próximo jueves 27. Tanto el oficialismo como la oposición continuarán las negociaciones de cara a una semana clave para la aprobación del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de Javier Milei.



Los legisladores de la Cámara baja tienen tres opciones: aprobar el proyecto tal cual fue modificado en el Senado, votar cada una de las modificaciones o debatir nuevamente la iniciativa original que se trató en Diputados.



En este marco, los diputados comienzan a posicionarse de cara al debate que se dará en el recinto parlamentario. El vicepresidente primero del Partido Justicialista de Santa Fe y diputado nacional, Eduardo Toniolli, criticó principalemente al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: “Está claro que Pullaro está alineado con Milei, sus legisladores le votaron la Ley Bases”.



“En esa línea, Toniolli agregó que “hay toda una gestualidad en el gobierno de Pullaro que intenta subirse a las políticas de Milei”. De la misma forma criticó el acto de Milei en Rosario: “Le armaron un acto partidario a Milei en Rosario, que siempre sufrió mucho los ciclos nacionales, en especial los procesos a la baja como este”.



Oscar Zago, el exjefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), reveló los detalles del tratamiento en comisiones y qué se espera para la próxima semana. “En la reunión de ayer, se charló de distintos temas, de posibles fechas, horas, básicamente del procedimiento de la semana que viene en la comisión y la sesión”, señaló.



Y agregó: “La idea es que ya la semana que viene empezar a trabajar en comisión y lo normal para el trabajo de lo que va a ser estas comisiones, dentro de lo posible”.



Para Zago, “el clima está optimista para seguir trabajando y para insistir en algunos temas que el Senado reformó, pero eso lo tendrá que evaluar el gobierno con qué podemos insistir y con qué no”. La diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, reiteró su rechazo a la ley y la definió como “una trampa de para entretenernos mientras está vigente el DNU”.



“La trampa de la ley Bases es entretenernos con otras cosas mientras está vigente el DNU 70, que establece emergencias hasta 2025 y establece la emergencia previsional, entre otras”, explicó.



Los desenlaces posibles

Aprobación total, el escenario más simple: todos los cambios hechos en la Cámara Alta son aceptados por una mayoría simple (la mitad más un legislador). Luego, el presidente Javier Milei deberá aprobar y promulgar la ley para que entre en vigencia.



Aprobación parcial: los diputados cuentan con la facultad de aprobar de manera parcial las modificaciones. Es decir, se deberá en este caso votar sobre cada una de las particularidades retocadas por los senadores, quienes reestructuraron la ley tanto en el debate en comisiones como en la discusión parlamentaria.



Rechazo y vuelta al texto original: el artículo 81 también indica que “la Cámara de origen podrá por mayoría absoluta aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria”.

La CGT espera turno para negociar

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, está esperando que la semana próxima se sancionen la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados para llamar a la CGT y a los empresarios a abrir una mesa de diálogo tripartito con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como garante. Según revelaron a Infobae altas fuentes oficiales, la idea es que esta misma convocatoria siente las bases para que los sindicalistas acepten firmar el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. En Trabajo no quieren apurar los tiempos de la invitación para no incentivar la pelea interna en la CGT, y recordaron que el proyecto



laboral fue recortado en 42 artículos en consonancia con los reclamos cegetistas, para no amenazar el poder sindical.

De Loredo dijo que habrá apoyo e insistencia

A través de su presidente de bloque, Rodrigo de Loredo, el radicalismo anunció su posición de cara a la vuelta a la Cámara de Diputados para votar el proyecto de Ley de Bases y el paquete fiscal.



En una extensa publicación en su cuenta pública de X, el cordobés que lidera una bancada de 34 integrantes anticipó que votará en línea con los deseos de la Casa Rosada, ratificando gran parte de la redacción original que salió con media sanción de la Cámara baja a fines de abril, y desconociendo los cambios aplicados en el Senado.



Privatizaciones

Uno de los temas clave es el de las privatizaciones. De Loredo adelantó que el bloque radical insistirá en la reincorporación de Aerolíneas Argentinas en el listado de empresas sujetas a privatización, a pesar de que en el Senado se había acordado dejar fuera a la aerolínea de bandera. Según De Loredo, es “inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentada por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas”. Además, argumentó que las rutas menos comerciales pueden ser cubiertas por las empresas privadas, desestimando los argumentos en contra.



Esta decisión podría generar tensiones internas, especialmente con los senadores de la UCR que estaban en contra de la privatización de Aerolíneas. El fueguino Pablo Blanco, por ejemplo, había defendido la protección de la empresa estatal y justificado su voto a favor de las facultades delegadas para el presidente Javier Milei como un intento de “salvar a Aerolíneas”.



Para mitigar este costo político interno, la conducción de la bancada radical insta al gobierno a comunicar claramente sus intenciones con respecto a Aerolíneas. De Loredo explicó que el voto a favor de la privatización no debería sorprender a nadie, ya que la mayoría de los diputados radicales apoyaron la media sanción de la Ley Bases anteriormente.