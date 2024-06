Milei, premiado en España, volvió a criticar al socialismo | El Territorio

El presidente se cuidó de polemizar con su par español, Pedro Sánchez, pero calificó a su partido como "monstruo aberrante"

sábado 22 de junio de 2024 | 6:02hs.

Milei y Ayuso coincidieron ayer en las críticas al socialismo. Foto: AP

Javier Milei, presidente de Argentina, no defraudó en su segunda visita a España en apenas un mes. Escoltado esta vez por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que le otorgó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid (la excusa oficial para que ambos líderes políticos se vieran por fin). Milei no dejó pasar la ocasión para arremeter de nuevo contra el gobierno de Pedro Sánchez. Con la crisis diplomática con España todavía abierta, aprovechó su discurso para intentar dar una ‘magistral’ clase de economía defendiendo el liberalismo y criticando el socialismo, al que calificó de “monstruo aberrante”.



Milei fue más sutil que en su anterior visita en el mitín organizado por Vox. En aquella ocasión llamó “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez y generó toda una convulsión política entre España y Argentina que hoy todavía colea. Ayer, en la sede de la Comunidad de Madrid, camufló sus veladas críticas a Sánchez arremetiendo directamente contra el socialismo. “Si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas, señaló Milei. “No dejen que el socialismo les arruine la vida”. Todo ello ante la atenta mirada de Ayuso, que vestía un color azul en homenaje a los colores de la bandera argentina. Durante su intervención, Javier Milei ha mencionado muy brevemente a Pedro Sánchez. “Vengo a alertarles del riesgo que tienen enfrente”, ha mencionado implícitamente sobre el jefe del Ejecutivo español, al señalar previamente que “el socialismo está basado en el odio” y en “el resentimiento” e ir mucho más allá asegurando que ha provocado millones de “asesinatos”.



Menos impuestos y deuda

Milei también aprovechó el altavoz que le ha prestado Ayuso para enumerar las virtudes de su gestión política tras coger un país “arruinado” y con “más de un 50% de pobres”. En menos de seis meses, aseguró el mandatario, “hemos conseguido el equilibrio financiero en el Tesoro, hicimos un ajuste de 15 puntos en el PIB”. Y es que “de la crisis no se sale con populismos, solo con liberalismo y trabajo duro. Los verdaderos héroes son los empresarios y los emprendedores”, señaló, para recalcar sus fórmulas mágicas: bajada de impuestos y no generar deuda. También en Madrid y horas más tarde Milei recibió el Premio “Juan de Mariana 2024 a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad” en el Real Casino de Madrid, donde disertó junto al profesor Jesús Huerta de Soto, y a otros referentes del ámbito académico. El director del Instituto, Manuel Llamas, destacó que “Javier Milei ha hecho historia al convertirse en el primer presidente libertario de la historia”.