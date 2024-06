John Hamm se postula para ser superhéroe | El Territorio

sábado 22 de junio de 2024 | 6:00hs.

Jon Hamm podría ser parte del cine de superhéroes. Según contó en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, el actor de Mad Men tiene una afición particular por las historias de cómics y por ello no le cierra las puertas a los dos grandes estudios.



“Hubo muchas conversaciones”, recordó Hamm sobre su conexión al género. “Y todavía sigo en ello. Hablo con los tipos que dirigen Marvel y DC. Soy un nerd de los cómics. He propuesto mi nombre para un par de roles en el universo de Marvel, no quiero decir cuáles exactamente, pero era parte de una historieta que realmente me gustaba”, declaró Hamm. “Pregunté, ‘¿Van a hacer esta historia?’ Y respondieron, ‘Sí, estamos pensando en eso’. Yo dije, ‘Bien. Yo debería ser el tipo.’ Así que tal vez funcione”, alegó.