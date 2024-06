La Estudiantina, bastión juvenil, siempre en jaque | El Territorio

Desde la Municipalidad buscan tener más injerencia, mientras los chicos sostienen su poder y agilizan ensayos

miércoles 19 de junio de 2024 | 6:00hs.

La Municipalidad de Posadas busca nuevamente tener más injerencia en la organización de la Estudiantina y desde Apes sostienen que la fiesta siempre fue de los estudiantes.

En esa línea, en diálogo con Radioactiva, Andrés de Lima, presidente de Apes manifestó que las modificaciones van mucho más allá de la locación y de avanzar con la ordenanza “sería cambio de 180° sobre lo que es la tradicional Estudiantina”.

Al profundizar sobre la identidad de la costanera como espacio ganado de los jóvenes, el estudiante marcó que “hace una década y media que se hace la Estudiantina en el mismo lugar y la verdad es que no hubo mayores incidentes, estamos muy contentos de hacerlo allí y no vemos cuál es la necesidad o la urgencia de este cambio tan fuerte”. En coincidencia agregó que no saben cuáles son las razones para alentar el cambio “pero Apes siempre tuvo la potestad sobre la fijación del lugar, horario y fechas de la Estudiantina”.

El presidente de la asociación estudiantil posadeña declaró que hablaron con varios concejales, tuvieron acceso a la Ordenanza de manera formal y que según les anunciaron todas las partes serían protagonistas de este nuevo debate. “Los chicos se preparan todo el año para pasar esta fiesta tan linda, no son simplemente seis días, sino que es el trabajo duro de más de un año. La verdad es que ya es una herencia hermosa de nuestros padres y abuelos, entonces se convirtió en algo muy importante para parte de nuestra juventud”, estimó sobre la importancia identitaria de la Estudiantina que ya cosecha más de 70 años como símbolo de los jóvenes posadeños.

En cuanto a los ensayos, desde Apes dieron a conocer que aún faltan detalles para determinar el cronograma y comenzar a ensayar. “Varios colegios no tienen un lugar cómodo para la cantidad de alumnos que participan, entonces estamos trabajando a full para que los chicos encuentren ese lugar tranquilo y más que nada seguro donde ensayar y demás. Estamos trabajando con distintos entes y los colegios para largar dentro de poco los ensayos”, anunció.

Música, este fin de semana

En tanto se espera para la gran fiesta, mañana desde las 15.30 hasta las 19 en el Parque La Cantera los alumnos se encontrarán con música. “Será una jornada musical en el marco de un ambiente familiar de amigos, para ir a escuchar un poco y acompañarnos”, contó De Lima.