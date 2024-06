Lula criticó al titular del Banco Central de Brasil | El Territorio

miércoles 19 de junio de 2024 | 6:02hs.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó ayer al Banco Central diciendo que su jefe, Roberto Campos Neto, estaba perjudicando a la mayor economía de América Latina, al tiempo que señaló que nombrará un sustituto que no se deje llevar por el nerviosismo del mercado.

El presidente brasileño, que está en su tercer mandato no consecutivo como presidente, argumentó que el comportamiento del banco central es lo único “fuera de lugar” en Brasil en este momento y que la tasa de interés no puede ser “prohibitiva” para los sectores productivos. “El presidente del banco central no muestra capacidad de autonomía, tiene un lado político y, en mi opinión, trabaja mucho más para dañar al país que para ayudarlo”, dijo Lula en una entrevista con la radio local CBN.

Se espera ampliamente que el banco central, en sus reuniones del martes y miércoles, detenga su ciclo de flexibilización en medio de una mayor volatilidad en los mercados financieros internos y expectativas de inflación no ancladas.

Las autoridades recortaron la tasa de interés de referencia Selic en mayo en 25 puntos básicos a 10,50%, luego de seis recortes del doble de esa magnitud desde agosto del año pasado.