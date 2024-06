Sueños y orgullo de un padre que educó con amor y con el ejemplo | El Territorio

Pablo Debarba (70), trabajador rural y emprendedor de San Pedro, crió a sus tres hijos con el fruto del rudo trabajo en la chacra. “Hoy son profesionales”, resaltó

domingo 16 de junio de 2024 | 6:06hs.

Por cuestiones de salud, Pablo Debarba tuvo que reducir los trabajos pesados en la chacra, pero contó que le gusta cuidar a los animales. Foto: Carina Martínez

En el Día del Padre celebramos especialmente esta figura central en la vida de los hijos, y la efeméride es una oportunidad para reconocer la lucha cotidiana de esos hombres que desde sus lugares no miden los esfuerzos para darles a sus hijos la mejor crianza posible.



Como la historia de Pablo Sergio Debarba (70), quien crió a sus hijos con la dura labor de la chacra y en la actualidad se siente realizado de ver en ellos el ejemplo que les transmitió.



Detrás del potencial productivo de la zona rural de San Pedro, se guardan historias de mucho sacrificio, valentía, convicción y superación. En esta oportunidad los padres son los protagonistas por tratarse de una fecha ideal para resaltar a aquellos que con su acción reivindican la figura paterna.



En este caso, Debarba es el reflejo de una vida laboriosa, de años muy difíciles donde el trabajo en la chacra requería “ponerle el hombro”, porque las labores se realizaban de manera manual, “sin dar el brazo a torcer”, para junto a su esposa María Eva Maidana (69) criar a sus tres hijos: Lorena, Silvia y Lucas.



Cuando Pablo era adolescente sus padres migraron desde Brasil hacia Argentina y se radicaron en colonia Tobuna, a unos 35 kilómetros de la zona urbana de San Pedro, que en aquella época era sólo monte. “Siempre trabajé en la chacra desde niño junto a mis padres, eran años muy difíciles, era muy sacrificado, no era fácil conseguir dinero, se sembraba maíz, poroto, criábamos animales, era muy difícil vender los productos, una época plantamos soja, se vendía pero no habían implementos y era todo a mano, un cultivo muy demandante y pesado para realizarlo a mano” recordó al hacer referencia sobre una etapa que marcó su vida.



La juventud, el amor, la familia

Cuando cumplió 21 años, fue llamado para cumplir el Servicio Militar Obligatorio, en el que estuvo 13 meses, luego regreso a su querida Tobuna, al poco tiempo se puso de novio con María, se casaron en 1979 y dieron inicio a una vida de lucha, compañerismo, paciencia y sobre todo mucho amor. Nacieron tres hijos, dos mujeres y un varón, quienes, casi como un juego, aprendieron a trabajar en la chacra y todos hoy son profesionales formados.



La familia se organizó con una chacra, ubicada a unos 2.000 metros del casco urbano de Tobuna y una vivienda en el poblado, donde María, destacada por su espíritu emprendedor, sumaba a la economía del hogar con distintos proyectos. Cuando llegaron los hijos, estos no fueron ajenos a lo que significa vivir en la zona rural por sobre todo, acompañaban y conocían el enorme esfuerzo de sus padres para salir adelante.



En sus inicios se dedicaron a la plantación de tabaco como una de las principales fuentes de ingreso, un cultivo anual que demanda tiempo y esfuerzo físico, que pese a tanto trabajo dejaba muy poca ganancia, por lo que, cuando nació Lorena, su primera hija, por poco más de un año trabajó en una empresa forestal. “Se ganaba muy bien, pero no era liviano el laburo, varias veces trabajé 24 horas de corrido, traté de sacar el mayor provecho de ese tiempo lejos de mi familia y fue la manera de juntar dinero para comprar las cosas básicas que necesitábamos”, relató Debarba.



Jugar, estudiar, crecer

Mientras trabajaba de sol a sol para diversificar la chacra, los hijos comenzaron la escuela. En ese entonces, ya funcionaba en el lugar la escuela de Jornada Completa 613, donde los tres cursaron la primaria. Entre escuela, vacaciones y momentos libres, recibían las enseñanzas de su padre sobre las labores de la chacra. “De chicos, siempre venían conmigo a la chacra, cuando cosechábamos tabaco, traía hasta el galpón y ellos lo colgaban, lo hacían como jugando, y eso que para ellos era divertido a mí me ayudaba mucho, fue así como los eduqué, siempre con paciencia y dejándoles claro sobre sus responsabilidades que en ese momento lo principal era ir a la escuela”, valoró Pablo.



Una de las etapas más difíciles fue cuando comenzaron la secundaria. “Lorena comenzó la secundaria en el pueblo, en esa época no habían recursos o herramientas para facilitar el acceso a la educación, dependía del esfuerzo de cada familia, la ruta 14 era de tierra, no como ahora, con mucho sacrificio terminaron la secundaria y después se fueron a Posadas a seguir los profesorados, los tres hoy son recibidos”, señaló con orgullo este padre.



La etapa de universidad, costó bastante, por la distancia y los gastos económicos que demandaba. “Siempre pensamos en el futuro de nuestros hijos, que puedan tener una vida un poco menos sufrida de lo que me tocó; cuando fueron a Posadas los extrañábamos mucho, nos preocupábamos por ellos, gracias a Dios pudieron adaptarse, fueron muy buenos alumnos. Para esa etapa siempre ahorrábamos sino sería muy complicado hacerle frente a los costos”, precisó.



Hace unos años, cuando ya los hijos se establecieron, y por insistencia de Silvia, una de sus hijas, los recursos económicos los destinaron a un emprendimiento, que primero era para ser una pileta familiar en la chacra donde pasar los fines de semana, solo que se convirtió en uno de los atractivos turísticos de la localidad, el Camping Doña María, donde así como lo hizo con sus hijos, la idea es que los turistas puedan palpar un poco de la vida del campo.



Cosechar, agradecer, disfrutar

Hace unos meses Pablo le hizo frente a un grave problema de salud, estuvo cuatro meses internado en el Hospital Madariaga de Posadas, y siente que su recuperación “es una segunda oportunidad, agradezco a Dios que me dio salud, de sentirme bien”, expresó. A consecuencia de esta complicación y a su edad debió reducir las tareas en la chacra pero igual se mantiene activo.



“Yo vengo a la chacra, porque no puedo estar quieto, hago trabajos livianos pero el que tomó la posta acá en la chacra, con el emprendimiento y demás es mi hijo Lucas”, refirió. Pablo trabajó años de sol a sol, cuidando de su familia, y hoy puede disfrutar más. Foto: Carina Martínez

Eso porque una vez que regresó a su casa, luego de una compleja cirugía, le abatía pensar en tener que vender la chacra por ya no poder dedicarle tanto esfuerzo físico. “Yo le dije a Lucas ‘vas a tener que venir a la chacra sino voy a tener que vender’, fue muy reconfortante que junto a su familia, y teniendo buen trabajo como profesor, haya acomodado para ayudarme acá”, destacó.



Este, de cierta manera, cambio de vida para Lucas, su esposa e hija pone en evidencia los valores que le transmitió su padre sobre cuidar, valorar cada uno de los logros y que detrás de cada bien material hay una historia, una lucha que le otorga un valor inmensurable.



“Yo siempre les inculqué a mis hijos la responsabilidad, la seriedad, la honestidad en todas las cosas, creo que es la mejor cosa que les pude dar. Yo no me arrepiento de haberles hablado, enseñado con mi ejemplo, porque así aprendí con mis padres y así sigo hasta el día de hoy”, expuso sin lograr contener la emoción al traer a su mente las vivencias y valores que le fueron transmitidos por sus padres.



Como padre se siente realizado y le satisface saber que cada callo o marca en sus manos fueron para que sus hijos cumplan sus sueños. “Me siento realizado, trato de disfrutar de mis nietos, mis hijos que están cerca. Creo que le di un buen ejemplo como padre y en todo lo que pueda siempre estaré para ellos” concluyó Pablo.

Opinión Por la Asociación Civil Pequeño Mundo y el Instituto Huellas de Apóstoles

Héroes invisibles

En el Día del Padre, la Asociación Civil Pequeño Mundo y el Instituto Huellas de la ciudad de Apóstoles, que trabajan en la inclusión socioeducativa y laboral de personas con discapacidad, regalaron un poema a los papás de su comunidad.



La poesía ‘Héroes Invisibles’ fue escrita por la docente L.L.V, y se transcribe a continuación:



Padre, en tus manos el sol brilla con fuerza,

en tus brazos el mundo cobra sentido.

Padre incansable, tu amor es la puerta que abre caminos, aunque estén perdidos.



Tus días son lucha, esperanza y ternura, cada paso, un acto de fe y coraje,

enfrentas con gracia la más dura aventura

sin pedir nada a cambio, sin mostrar ultraje.



Tus ojos reflejan un amor infinito, en tu corazón, una fortaleza sin par,

en cada sonrisa de tu hijo bendito, encuentras motivos para nunca parar.



Aunque la vida te ponga pruebas constantes, tu espíritu es luz, tu voluntad inquebrantable,

eres faro en la noche, ejemplo brillante, padre valiente, tu entrega es admirable

Inventas respuestas, cuándo no las hay.



A ti, que caminas senderos complejos, que en silencio construyes un mundo mejor,

hoy te rendimos homenaje, con versos y espejos,

pues en tu amor reside la esencia del valor: ¡Feliz día, Papá!