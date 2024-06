Silvio Rodríguez lanza “Quería saber” | El Territorio

domingo 16 de junio de 2024 | 6:00hs.

Silvia Rodríguez (77) sale a la carga con un nuevo disco titulado “Quería Saber”, que contiene 11 canciones inéditas de su autoría.



El cantor, músico y poeta cubano, exponente de la trova, celebra 6 décadas de arte comprometido con este flamante material, el número 22 de su carrera.



Silvio, que ha apoyado desde su sensible obra la revolución cubana, no tiene militancia partidaria aunque en los 90 fue diputado. En una entrevista con AP, el artista señaló: “Me identifico con lo que se ha dado en llamar la izquierda” y aclaró, “no me gustan los absolutismos, no me gustan los ismos”. También reflexionó que hoy su país atraviesa una dura crisis económica “que duele”, que “es terrible”.