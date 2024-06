Aprobación de Ley Bases motiva reuniones entre gobernadores | El Territorio

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición buscan cerrar filas y asegurar apoyos para que no haya complicaciones. En el PJ apuntan a un armado nacional

En el Senado, el voto de Victoria Villarruel fue decisivo para desempatar.

El paso que dio el Senado con la aprobación del proyecto de Ley Bases no será el último en el largo derrotero que lleva la iniciativa en el Congreso. En efecto, las modificaciones introducidas por los senadores a la media sanción de la Cámara de Diputados obliga a que el texto retorne a la cámara de origen.



Ante esta situación, Jorge Macri (Caba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) se reunirán el 26 de junio para definir posiciones sobre el nuevo debate en la Cámara Baja.



Pese a que su firma apareció en el documento difundido por los “dialoguistas” a través del cual reclamaron, en la previa del debate en la Cámara alta, la aprobación del grueso de las iniciativas económicas que busca impulsar el Gobierno, hubo mensajes que mostraban que Pullaro, por ejemplo, no estaba de acuerdo.



“El comunicado salió antes de que hubiera un OK de todos los gobernadores, y eso está mal”, reconoció Jorge Macri. A su vez, el dirigente radical Emiliano Yacobitti, líder de Evolución junto al senador Martín Lousteau y cercano al gobernador de Santa Fe, salió a desmentir aquel documento. “Es falso”, expresó en X.



Lousteau es un opositor férreo de Javier Milei. Por el contrario, Cornejo, Valdés y Zdero tienen una posición más cercana al Gobierno nacional, consignó Todo Noticias.



El regreso de la Ley Bases a Diputados abre una nueva oportunidad para que los gobernadores se metan en la conversación y, al mismo tiempo, expongan sus discrepancias. Todo será tema de conversación el 26.



En la vereda peronista

Axel Kicillof hace su propio juego e involucra ahora a los gobernadores de su mismo signo político. Luego de reunirse con el papa Francisco en el Vaticano, el gobernador bonaerense prepara acuerdos con Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), a tono con los que previamente había sellado con Pullaro y Torres.



Esta vez, una de las motivaciones tiene que ver con el armado opositor a nivel nacional. Así lo dejó entrever el propio Kicillof en declaraciones a AM 750 ayer. “Hace falta un proceso de reconstrucción del peronismo que incluya a las provincias”, dijo.



“Las posturas de Milei dan para ir conformando una oposición que tenga eficacia”, remarcó el gobernador bonaerense, y criticó a la Ley Bases y el paquete fiscal. “El efecto de estas medidas no será beneficioso para las provincias”.



Confirmaron puesto de Crexell

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) y exjefe del bloque oficialista, Oscar Zago, confirmó que la designación de Lucila Crexell como embajadora argentina ante la Unesco estuvo ligada a su voto positivo sobre la ley Bases: “No me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron”.En declaraciones radiales, el legislador confirmó las versiones que hablan de un intercambio entre el Poder Ejecutivo y la senadora: “Cuando te sentás a discutir con las bancadas, gobernadores e intendentes, son acuerdos que te dan la gobernabilidad. Cuando un gobierno tiene suficientes diputados o senadores para sancionar una ley pero están justos, es válido sentarse y acordar. No me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron”.



“Vos consensuás, vos arreglás. Además, vos tenés que cubrir lugares y cargos, posiciones. De eso se trata la política, el consenso y el diálogo”, agregó en justificación del accionar de Crexell.

Radicales destacaron el debate logrado

Las repercusiones de la aprobación de la ley Bases en el Senado siguen resonando en la Justicia, los sectores económicos y los bloques que se involucraron en la votación. En ese marco, la Unión Cívica Radical (UCR) emitió ayer un mensaje en sus redes sociales ratificando la postura que tomó durante el debate. “Somos el bloque que más habló, que más colaboró y que más aportes hizo”, remarcaron en el video publicado en la cuenta oficial de X de la bancada radical, en donde apuntan que “estamos comprometidos siempre con los cambios que los argentinos necesitamos”. En la votación general de la ley Bases, el único que votó en contra fue el presidente de la UCR, Martín Lousteau. Desde el espacio resaltaron su debate para lograr una mejor Ley.